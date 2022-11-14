Переговоры с Россией и атака Израиля на сирийскую авиабазу: главные новости ночи 14 ноября 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 14 ноября 2022 года:
- США неофициально подталкивают Украину к переговорам с Россией – WSJ. Читать дальше –>
- Армия Израиля атаковала сирийскую авиабазу, которую использовали россияне. Читать дальше –>
- В ОП рассказали, что может спасти Россию от краха. Читать дальше –>
- Россия пыталась устроить диверсию на трубопроводе в Атлантическом океане – СМИ. Читать дальше –>
- ВСУ на юге нанесли четыре авиаудара по скоплению российских войск. Читать дальше –>
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