Переговоры с Россией сегодня невыгодны ни для Украины, ни для Европы: Подоляк объяснил почему

Переговорный процесс с Россией по прекращению войны сейчас невыгоден как для Украины, так и для Европы.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк убежден, что любое временное перемирие будет означать продолжение агрессии со стороны Российской Федерации в будущем.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Переговорный процесс сегодня зафиксирует временное перемирие в войне, которая не будет завершена. Соответственно, Российская Федерация сочтет это победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики. Поэтому перемирие сейчас будет означать лишь следующий этап войны через определенное время", — объяснил Подоляк.

Советник руководителя ОП также отметил, что в случае такого неполного завершения войны в Украину не рискнут возвращаться многие наши граждане, не придут инвестиции.

"Это будет нарастающая "серая зона", которая постоянно будет давить на Европу. Европа будет вынуждена постоянно инвестировать сюда большие средства, чтобы как-то поддерживать эту территорию в жизнеспособном состоянии. Это невыгодно Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — считает Подоляк.

Он убежден, что Германии и другим странам ЕС переговорный процесс сегодня невыгоден, поскольку это спровоцирует Россию на более дерзкое поведение в экономическом, политическом и дипломатическом плане.

Кроме того, Подоляк отметил, что в Украине из-за войны существенно снижается качество жизни. Некоторое ухудшение будет наблюдаться и в Европе.

"Но это плата за столь интенсивную войну, которой не было со времен Второй мировой. И эту войну нужно правильно закончить, если вы не хотите платить все время", — подчеркнул он.

Подоляк считает, что начинать разговоры о переговорах с государством-агрессором можно будет только тогда, когда произойдет крушение последней надежды РФ дожать Украину военным путем.

"Лишь после того, как Россия поймет, что она больше не сможет вести войну", – подытожил он.

Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон также заявил, что проведение переговоров Украины с Россией на данный момент было бы катастрофой для всего мира.

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