ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
988
Время на прочтение
1 мин

Переговоры Трампа и Зеленского, встреча «коалиции решительных»: главные новости ночи 29 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Владимир Зеленский

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 29 декабря 2025 года:

  • Встреча Трампа и Зеленского во Флориде: основные тезисы пресс-конференции после переговоров Читать далее –>

  • Зеленский назвал срок согласования плана прекращения войны Читать далее –>

  • Макрон анонсировал встречу «коалиции решительных» в Париже в начале января Читать далее –>

  • Взрывы в России: под ударом военный аэродром и тревога в Туле Читать далее –>

  • Трамп заявил, что следующий раунд переговоров с Зеленским состоится завтра Читать далее –>

Дата публикации
Количество просмотров
988
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie