- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 988
- Время на прочтение
- 1 мин
Переговоры Трампа и Зеленского, встреча «коалиции решительных»: главные новости ночи 29 декабря 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 29 декабря 2025 года:
Встреча Трампа и Зеленского во Флориде: основные тезисы пресс-конференции после переговоров Читать далее –>
Зеленский назвал срок согласования плана прекращения войны Читать далее –>
Макрон анонсировал встречу «коалиции решительных» в Париже в начале января Читать далее –>
Взрывы в России: под ударом военный аэродром и тревога в Туле Читать далее –>
Трамп заявил, что следующий раунд переговоров с Зеленским состоится завтра Читать далее –>