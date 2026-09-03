Переговоры Украины и РФ «на паузе»: в Турции объяснили причину и назвали виновного

Переговоры между Украиной и РФ / © ТСН

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Посол Украины в Турции Нариман Джелял переводит ответственность за «паузу» в переговорах по завершению войны на Россию. Он утверждает, что все стороны готовы сесть за стол переговоров, кроме РФ.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

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По его словам, в Анкаре замораживание мирных переговоров с Россией в Турции воспринимают тревожно.

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«Не стоит, наверное, использовать термин „отрицательно“, потому что турецкие дипломаты в целом очень хорошо понимают, что происходит, — что это заморозка или пауза в переговорах, вызванные российской стороной», — отметил посол.

Единственным направлением, где, несмотря на паузу, удалось достичь заметного прогресса, стало освобождение украинских военнопленных и части гражданских.

«Мы увольняли или обменивали наших людей и до того и после того, но здесь действительно произошел существенный количественный рост», — рассказал посол Украины.

Турция продолжает призывать Киев и Москву к переговорам

Дипломат подчеркнул, что Анкара продолжает призывать Украину и Россию к переговорам. Особенно актуальным этот вопрос стал на фоне обострения ситуации безопасности в Черном море. Одной из наиболее чувствительных для Турции тем стала гибель ее граждан моряков вследствие атак на коммерческие суда.

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В то же время Джелял отметил, что Турция вынуждена реагировать на российские удары по украинской портовой инфраструктуре и гражданским судам.

«Однако мы честно говорим, что постоянные удары россиян по нашей портовой инфраструктуре, по коммерческим судам заставляют нас действовать зеркально, отвечая на эти атаки», — объяснил посол.

Он добавил, что дальнейшая эскалация не отвечает интересам турецкой стороны, поэтому Анкара настойчиво призывает стороны встречаться и продолжать диалог.

Россия отказывается от переговоров

Джелял подчеркнул, что Украина не отказывается от переговоров. По его словам, президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, в частности, во время разговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, о готовности встретиться с главой Кремля именно на территории Турции.

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В то же время посол считает, что переговоры на уровне ниже встречи лидеров государств пока малоэффективны.

«В конце концов мы упираемся в нежелание России договариваться. Турки готовы, мы готовы, американцы готовы. Все готовы, кроме непосредственно главы Кремля и его окружения», — подытожил Джелял.

Мирные переговоры между Украиной и РФ — последние новости

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с главой Кремля Владимиром Путиным заявил, что тот вроде бы готов к миру в Украине.

Впрочем, несмотря на оптимистическое заявление турецкого президента, Путин отверг мир в Украине. Он заявил, что мир живет по законам дарвиновской конкуренции, где выживает самый сильный, намекая, что РФ продолжит агрессию против Украины, и не только.

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