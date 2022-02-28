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Переговоры Украины и России: что говорят на стороне страны-оккупанта

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Переговоры Украины и России: что говорят на стороне страны-оккупанта

Associated Press

В частности, в России сообщают, что украинская делегация была готова слушать и участвовать в подробном обсуждении актуальных вопросов.

В Беларуси 28 февраля состоялись переговоры между представителями России и Украины. Делегации обсуждали российскую войну в Украине с самого утра и до вечера.

Так, бывший министр культуры России Владимир Мединский заявил, что российская и украинская стороны нашли "некоторые точки", по которым можно "прогнозировать общие позиции".

По его словам, делегацы России и Украины до следующей встречи проконсультируются с руководством своих стран по всем позициям переговоров.

Следующая встреча делегаций России и Украины, как отмечает Мединский, также состоится на польско-белорусской границе.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что украинская делегация была готова слушать и участвовать в подробном и детальном обсуждении актуальных вопросов.

"Делегации РФ и Украины нашли важные пункты, по которым может быть достигнут прогресс", — отметил Слуцкий.

В то же время министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подчеркнул, что в организации переговоров между РФ и Украиной важную роль сыграл разговор Лукашенко и Зеленского.

Дмитрий Песков также отметил, что Путин может уже 28 февраля получить полный доклад по итогам переговоров с Киевом и дать поручение о дальнейших действиях.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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