Переговоры Украины и России: что говорят на стороне страны-оккупанта

Переговоры Украины и России: что говорят на стороне страны-оккупанта

В частности, в России сообщают, что украинская делегация была готова слушать и участвовать в подробном обсуждении актуальных вопросов.

В Беларуси 28 февраля состоялись переговоры между представителями России и Украины. Делегации обсуждали российскую войну в Украине с самого утра и до вечера.

Так, бывший министр культуры России Владимир Мединский заявил, что российская и украинская стороны нашли "некоторые точки", по которым можно "прогнозировать общие позиции".

По его словам, делегацы России и Украины до следующей встречи проконсультируются с руководством своих стран по всем позициям переговоров.

Следующая встреча делегаций России и Украины, как отмечает Мединский, также состоится на польско-белорусской границе.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что украинская делегация была готова слушать и участвовать в подробном и детальном обсуждении актуальных вопросов.

"Делегации РФ и Украины нашли важные пункты, по которым может быть достигнут прогресс", — отметил Слуцкий.

В то же время министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подчеркнул, что в организации переговоров между РФ и Украиной важную роль сыграл разговор Лукашенко и Зеленского.

Дмитрий Песков также отметил, что Путин может уже 28 февраля получить полный доклад по итогам переговоров с Киевом и дать поручение о дальнейших действиях.