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Переговоры Украины с США и РФ продолжатся: Буданов раскрыл новые детали
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что переговоры Украины и России с участием США будут продолжены.
Переговоры между Украиной и Россией с участием США будут продолжаться. Киев ищет компромисс, который поможет добиться результата и закончить войну.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью латвийскому вещателю LTV.
Мирные переговоры с РФ — когда возобновятся
Комментируя визиты спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил, что переговоры будут продолжены.
«Главный принцип работы с врагом? Нам нужен результат и им нужен свой результат. Между всеми этими позициями и проходят переговоры. Надо найти компромисс. Когда мы его найдем, надеюсь, война закончится», — подчеркнул чиновник.
Кроме завершения войны, руководитель Офиса президента затронул вопросы безопасности в регионе. По его словам, Россия тестирует гибридные угрозы в странах Балтии, в частности в Латвии. В этой связи Буданов отметил, что Украина активно обменивается разведданными с Ригой.
Переговоры Украины с США и РФ — последние новости
Напомним, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина может увидеть первые результаты переговоров уже в ближайшее время, в то же время Россия традиционно отвечает на дипломатические усилия усилением ударов.
Ранее мы писали, что США положительно оценивают результаты визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев и готовят следующий раунд переговоров.