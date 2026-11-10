- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 353
- Время на прочтение
- 2 мин
Переговоры в Абу-Даби: договорились о масштабном обмене пленными уже в скором времени — СМИ
В ходе переговоров в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными. Источники рассказали, что он состоится в ближайшее время.
В Абу-Даби продолжаются трехсторонние мирные переговоры Украины, США и России. По результатам первого дня, 10 ноября, удалось договориться о «масштабном обмене пленными в ближайшее время».
Об этом сообщило Радио Свобода со ссылкой на источник в делегации.
Подробностей пока нет. Официально стороны об этом не заявляли.
Следует отметить, что предыдущий обмен военнопленными состоялся 23 октября. Тогда Украина вернула 270 человек. В частности, среди них девять гражданских. Самому младшему освобожденному - 24 года, самому старшему - 63.
Домой вернулись нацгвардейцы, в частности из «Азова», пограничники, терробороновцы, военнослужащие ВМС, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Государственной специальной службы транспорта.
Значительная часть освобожденных защитников защищала Мариуполь. Также вернулись воины, защищавшие Украину в Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Николаевском и Черниговском направлениях.
Среди вернувшихся пять человек, которых считали погибшими во время российского теракта в Оленевке в июле 2022. Кроме того, есть и бойцы, попавшие в плен еще в 2018 и 2020 годах.
Переговоры в Абу-Даби – главное:
10-11 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние мирные переговоры Украины, США и России с участием европейских партнеров. Ранее Владимир Зеленский назвал ключевые темы мирных переговоров. В частности, это прекращение огня, суверенитет и территориальная целостность Украины.
Переговоры 10 ноября продолжались около четырех часов. Делегации обсудили гарантии безопасности Украины, РФ и Европы. Источник в делегации отрицает информацию, что американские переговорщики предлагали изменить административные границы Донецкой и Луганской областей.
Уже с утра 11 ноября переговоры продолжатся.