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Дата публикации
Категория
Украина
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Переговоры в Абу-Даби: договорились о масштабном обмене пленными уже в скором времени — СМИ

В ходе переговоров в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными. Источники рассказали, что он состоится в ближайшее время.

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
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Масштабный обмен пленными состоится в скором времени

Масштабный обмен пленными состоится в скором времени

В Абу-Даби продолжаются трехсторонние мирные переговоры Украины, США и России. По результатам первого дня, 10 ноября, удалось договориться о «масштабном обмене пленными в ближайшее время».

Об этом сообщило Радио Свобода со ссылкой на источник в делегации.

Подробностей пока нет. Официально стороны об этом не заявляли.

Следует отметить, что предыдущий обмен военнопленными состоялся 23 октября. Тогда Украина вернула 270 человек. В частности, среди них девять гражданских. Самому младшему освобожденному - 24 года, самому старшему - 63.

Домой вернулись нацгвардейцы, в частности из «Азова», пограничники, терробороновцы, военнослужащие ВМС, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Государственной специальной службы транспорта.

Значительная часть освобожденных защитников защищала Мариуполь. Также вернулись воины, защищавшие Украину в Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Николаевском и Черниговском направлениях.

Среди вернувшихся пять человек, которых считали погибшими во время российского теракта в Оленевке в июле 2022. Кроме того, есть и бойцы, попавшие в плен еще в 2018 и 2020 годах.

Переговоры в Абу-Даби – главное:

10-11 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние мирные переговоры Украины, США и России с участием европейских партнеров. Ранее Владимир Зеленский назвал ключевые темы мирных переговоров. В частности, это прекращение огня, суверенитет и территориальная целостность Украины.

Переговоры 10 ноября продолжались около четырех часов. Делегации обсудили гарантии безопасности Украины, РФ и Европы. Источник в делегации отрицает информацию, что американские переговорщики предлагали изменить административные границы Донецкой и Луганской областей.

Уже с утра 11 ноября переговоры продолжатся.

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