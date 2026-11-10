Мирные переговоры в Абу-Даби / © ТСН

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Сегодня, 10 ноября, начинаются мирные переговоры Украины и России с участием США, которые пройдут в Абу-Даби (ОАЭ). Они продлятся два дня — в течение 10 и 11 ноября.

ТСН делится актуальными обновлениями по переговорам.

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Что происходит на переговорах в Абу-Даби

В 13:40 в переговорах начался перерыв. После него делегации продолжат работу. Об этом сообщает источник ТСН в делегации. Стороны проговорили гарантии безопасности для Украины и Европы. Отдельно обсуждались требования РФ относительно гарантий безопасности. На прошлой неделе именно этот вопрос обсуждали американская, европейская и украинская делегации в Брюсселе.

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа по мирным переговорам Стив Уиткофф опубликовал новое заявление, в котором подтвердил полное согласование общей позиции союзников. Заявление было опубликовано после совместной встречи делегаций Украины, США и Европы.

«Любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность, независимое принятие решений и предоставлять надежные гарантии безопасности для Украины», — заявил Уиткофф.

Главной задачей союзников остается создание реально действующей системы безопасности. Она должна надежно защитить Украину на годы вперед и сформировать необходимый уровень доверия, без которого подписание любых мирных соглашений остается невозможным.

В дальнейшем США, Украина и европейские страны продолжат тесное взаимодействие на протяжении всего переговорного процесса. Общей целью союзников остаются расширенные многосторонние дискуссии с обязательным привлечением Европы.

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В 12:11 президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал с президентом Финляндии Александром Стуббом. Зеленский подчеркнул, что делегации будут стараться, чтобы на этот раз переговоры были результативными.

«Украина и партнеры настроены работать содержательно ради деэскалационных шагов, наработки действенных гарантий безопасности и приближения реального мира. Нужно, чтобы и российская позиция была аналогичной», — пишет Зеленский.

Зеленский договорился с президентом Финляндии о дальнейшей координации действий. В скором времени Зеленский получит детальный бриф от делегации Украины на мирных переговорах.

В 11:25 появились первые фото с мирных переговоров. Ими поделилась пресс-секретарь Рустема Умерова.

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Рустем Умеров в 10:35 сообщил, что начался трехсторонний этап переговоров Украина — Россия — США. На повестке дня находится вопрос прекращения боевых действий и приближения мира.

На первых видео, появившихся в Сети, видно, как сторона, принимающая переговоры, оглашает речь. В этот момент российская делегация что-то записывает в блокноты. Украинская делегация слушает речь.

Украина начала встречи в Абу-Даби

Глава Службы внешней разведки Рустем Умеров сообщил, что Украина уже начала встречи в рамках мирных переговоров в Абу-Даби.

«Первая встреча — с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединятся спецпредставители США — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Сверим позиции и скоординируем шаги перед следующим этапом переговоров», — пишет Умеров.

Далее состоятся переговоры с РФ и США.

Украину представляют Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Приоритетами Украины на переговорах определены:

Прекращение боевых действий. Надежные послевоенные гарантии безопасности. Экономическое восстановление и развитие Украины. Гуманитарные шаги.

Заявления Буданова и Арахамии перед мирными переговорами в Абу-Даби

Утром 10 ноября глава Офиса Президента Кирилл Буданов опубликовал фото и краткое сообщение перед началом мирных переговоров:

«Долгая дорога, предстоит много сложной работы, но главное — нужны конкретные результаты».

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отметил, что Украина ничего не ожидает от первого раунда переговоров в Абу-Даби, но ожидает от второго. Об этом он заявил журналистам DW.

Состав делегаций на мирные переговоры в Абу-Даби

Стали известны полные поименные составы делегаций Украины, ключевых стран Европы, НАТО, Евросоюза и России, которые участвуют в трехсторонних переговорах по завершению войны 10-11 ноября в Абу-Даби.

Украинскую делегацию представляют:

Глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Глава Офиса Президента Кирилл Буданов. Первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица Заместитель руководителя ГУР МО Вадим Скибицкий Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия Профессиональный аналитик от службы внешней разведки.

Европу на переговорах представляют высокопоставленные должностные лица и дипломатические советники ведущих стран: Гюнтер Зауттер — советник канцлера Германии Фридриха Мерца, Эмманюэль Бонн — советник президента Эмманюэля Макрона, Джонатан Пауэлл — советник премьера Великобритании и Фабрицио Саджо — советник премьера Италии Джорджи Мелони.

От международных институтов и Альянса в переговорную группу вошли руководитель аппарата генсека НАТО Марка Рютте — Джеффри ван Леувен, глава кабинета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен — Бьорн Зайберт, а также главная советница по внешней политике президента Европейского совета Антониу Кошта — Анна-Мария Бура.

Российскую делегацию возглавил помощник Путина Владимир Мединский. В основной состав делегации РФ также вошли заместитель главы МИД Сергей Рябков и начальник службы оперативной информации ФСБ Алексей Комков.

Кроме того, от российской стороны сформирована экспертная группа, в которую вовлечены заместитель начальника оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев и директор департамента МИД РФ по контролю над вооружениями Олег Постников.

Путину хотят «нарисовать» победу без Донбасса

Последние заявления Дональда Трампа о быстром «большом соглашении» вызывают серьезную обеспокоенность в Киеве и Европе, ведь мало кто верит в открытие окна для реальной дипломатии. По данным The Economist, торопиться американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера заставляют результаты промежуточных выборов в США и риск расследований.

В то же время, Украина скептически оценивает шансы на прорыв и считает, что Путин стремится продолжить войну этой зимой, уничтожая критическую инфраструктуру Украины. Россия показала «гибкость» в переговорах только после того, как США предложили включить в повестку дня более широкие вопросы европейской безопасности.

Критики считают, что это дает Москве рычаг для предъявления нереалистичных требований и затягивания войны под видом дипломатии. Тем не менее реальным минимальным результатом переговоров могут стать локальные прекращения огня и обмены пленными на менее критических участках фронта.

Чтобы соблазнить Кремль на сделку, американцы предлагают противоречивые решения: возвращение РФ на европейские энергетические рынки и «картографическую хитрость». Она заключается в изменении административных границ Украины, чтобы Россия могла заявить о «полном контроле» над Донбассом без фактического захвата тех городов, которые до сих пор удерживают ВСУ. Украина и ее европейские партнеры выступают категорически против таких идей.

Финансовое обеспечение послевоенной безопасности — еще одна проблема. Украина настаивает на масштабной военной и финансовой помощи в течение 10 лет для содержания 800-тысячной армии и восстановления страны. Америка считает такие траты чрезмерными и настаивает на достаточности собственных гарантий, а готовность Европы брать на себя такие финансовые обязательства остается под вопросом.

«Гибкость» Украины и РФ по вопросу Востока

В преддверии трехсторонних встреч в Абу-Даби 10–11 ноября появилась информация о сдвигах в позициях Киева и Москвы. Несмотря на радикальные публичные заявления о принадлежности восточных областей, чиновники из США в комментарии BBC отметили, что за закрытыми дверями обе стороны демонстрируют определенную уступчивость будущему статусу этих территорий.

Главным расколом остается судьба Донбасса. Российская сторона настаивает на передаче ей под контроль всей территории региона, в то время как украинское руководство стремится зафиксировать линию боевых действий, чтобы сохранить оборонительно важные рубежи.

По убеждению американских дипломатов, добиться территориального компромисса невозможно отдельно от создания новой глобальной карты безопасности. Оба блока вопросов неразрывно связаны, поэтому ни одно из решений не может быть принято отдельно от другого.

Для Киева под этой системой понимают прежде всего действенные обязательства партнеров защитить страну от повторного нападения. Кремль пытается использовать переговоры для вытеснения НАТО из Восточной Европы. Американский проект предлагает систему деэскалации, кризисные линии связи и возвращение к работе Совета Россия-НАТО.

Как поражение республиканцев может повлиять на ход переговоров

Напомним, россияне приехали на переговоры в ОАЭ с требованием заключить более широкое соглашение по архитектуре безопасности Европы, что фактически дублирует кремлевский ультиматум декабря 2021 года о возвращении НАТО к границам 1997 года. В то же время, после поражения республиканцев и Дональда Трампа на промежуточных выборах 3 ноября обе палаты Конгресса оказались под контролем демократов, а команда президента готовится к масштабным расследованиям.

О перспективах помощи Украине и влиянии результатов выборов на переговоры с РФ ТСН.ua пообщалась с директором Центра международных исследований Владимиром Дубовиком.

Эксперт отмечает, что предпосылок для прогресса в мирном процессе пока нет, ведь позиции сторон и США как посредника не изменились. При этом госсекретарь Марко Рубио уже заявил, что результаты выборов не изменят внешнеполитический курс администрации.

В то же время политика Трампа окажется под жестким давлением Конгресса, где планируются слушания по ограничению доступа Украины к Starlink/Starshield, разведданным и дизельной сделке с РФ. Также ожидается рассмотрение дела по импичменту Пита Хегсета, что дополнительно усложнит администрации Трампа шаги по сближению с Москвой.

Поддержка Украины может объединить демократов и часть республиканцев, чье отношение к Трампу существенно изменилось после поражения.

«У республиканцев тоже сейчас доминирует разочарование президентом и исчезла часть страха перед ним… Более того, многие уже готовы дистанцироваться от президента. Он снова становится токсичным. Видим это даже на уровне вице-президента, не говоря уже о других. Да, некоторые республиканцы-друзья Украины покинут Конгресс, но голоса все же будут», — заключает эксперт.

Чего хотят США от переговоров в Абу-Даби

Соединенные Штаты планируют обратиться к России с вопросом, согласится ли Москва на гарантии безопасности для Украины в рамках потенциального мирного соглашения о завершении войны. Об этом пишет Politico со ссылкой на американских чиновников.

Вашингтон намерен официально выяснить отношение Москвы к инициативе предоставить Украине гарантии наподобие статей 4 и 5 Устава НАТО. В то же время пока неясно, как именно обеспечить такие обязательства вне НАТО, а территориальные требования России до сих пор не согласованы.

Politico предполагает, что Владимир Путин вряд ли поддержит инициативу, ведь она может предусматривать усиление военного присутствия у границ РФ. Ранее российский диктатор требовал отказа Украины от НАТО и ограничения войска, что президент Владимир Зеленский категорически отверг.

Представители администрации Дональда Трампа считают, что без участия европейских государств добиться прекращения войны будет сложно. Они позитивно оценивают привлечение европейских партнеров и одобрительно отозвались о недавнем общем телефонном разговоре с участием Путина, президента Финляндии и премьер-министра Норвегии, который был согласован с Киевом.

Тем временем, европейские лидеры пытаются сформировать собственный дипломатический канал для непосредственного общения с Москвой. Бывший финский чиновник Джоэл Линнайнмяки отметил, что Европа постепенно отходит от политики отказа от контактов с Путиным и больше не хочет полагаться только на посредничество американской администрации.

Западные СМИ раскритиковали администрацию Трампа и его действия перед переговорами

В The Washington Post раскритиковали переговорный план США, отмечая, что переговорщики Трампа попали в ловушку Кремля. Призыв к созданию «более широкой архитектуры европейской безопасности» в рамках мирного соглашения на переговорах в Абу-Даби вызвал обеспокоенность европейских чиновников и экспертов, которые считают, что эта формулировка полностью перекликается с тезисами Кремля.

Издание отмечает, что Россия уже отмечает стратегическую победу, ведь Путин давно пытается оправдать вторжение якобы угрозой со стороны НАТО. Подобные обсуждения создают впечатление, что администрация Трампа поддерживает безосновательные заявления Москвы и уступает ее требованиям о влиянии на безопасность Европы. Европейские чиновники настаивают: Россия должна прекратить войну для рассмотрения любых вопросов безопасности континента.

Переговорную группу США возглавляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, чей недостаток опыта вызывает опасения у специалистов. Дэниел Фрид, бывший помощник госсекретаря США, отметил, что переговорщики не прислушиваются к профессионалам и не понимают, с чем имеют дело, ведь разговоры о послевоенной европейской архитектуре являются исключительно российским нарративом.

Чиновники служб безопасности опасаются, что Россия пользуется неопытностью спецпосланников Трампа, которые уже предлагают перспективу деловых соглашений еще до заключения соглашения о прекращении огня.

Эксперты напоминают, что стратегические соглашения и архитектура безопасности между Россией и Западом существовали и раньше, пока Москва не разрушила их вторжением в Украину и Грузию. По мнению аналитиков, в основе действий американских посланников лежит ошибочное условие, что война — это лишь недоразумение, а РФ имеет законные интересы безопасности.

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