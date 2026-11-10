Переговоры в Абу-Даби: Россия угрожает расширением войны, а Трамп готов перекроить безопасность Европы под Путина

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Во вторник, 10 ноября, в Абу-Даби проходят первые за девять месяцев трехсторонние переговоры США-Украина-Россия. Хотя Кремль, по словам многих экспертов, мог в последний момент отказаться от участия. Ведь встреча проходит через неделю после промежуточных выборов в Конгресс. Республиканцы, напомним, потерпели сокрушительное поражение, а демократы получили большинство сразу в двух палатах. С января следующего года, когда новоизбранный Конгресс начнет свою работу, Трамп не сможет выполнить ни одной договоренности с Путиным.

ТСН.ua уже писал, что после поражения на выборах действующий президент США превратился в «хромую утку». Несмотря на это, Москва от переговоров в Абу-Даби не отказалась. На прошлой неделе, после встречи Трампа с Кириллом Дмитриевым, помощником Путина, во время визита украинской и российской делегаций в Вашингтон, американская сторона вышла с довольно провокационным заявлением. Президент США и его спецпредставитель и зять Джаред Кушнер заявили о подготовке соглашения, которое будет касаться не только Украины, но и новой архитектуры безопасности Европы.

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Так чего же ждать от первых за девять месяцев переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США, которые уже открыто стали на сторону Кремля? Читайте в материале ТСН.ua.

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«Прекрасное» соглашение Трампа: новая архитектура безопасности Европы

После сокрушительного поражения республиканцев и лично Трампа на промежуточных выборах в Конгресс многие эксперты предупреждали, что теперь американский президент может еще больше сосредоточиться на внешней политике, потому что это почти все, что у него осталось. И действительно, мы это частично видим после того, как в Белом доме, пока на словах, обсуждают с россиянами соглашение о новой архитектуре безопасности в Европе.

Американское видение такого соглашения — пять основных целей, которые Кушнер изложил в Х после консультаций с натовскими, европейскими и украинскими представителями в Брюсселе на прошлой неделе:

постоянные консультации по вопросам безопасности;

надежная связь на случай кризисов, чтобы предотвращать обострение конфликтов;

большая прозрачность в военной сфере;

взаимные шаги, чтобы снизить риски эскалации;

долгосрочная безопасность и стабильность в Европе.

В понимании Кремля — это уход НАТО «на границы» 1997 года — требование, озвученное заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым еще в декабре 2021 года, отправив в США и Альянс соответствующие документы. Как пишет издание Politico, которое пообщалось с 12 чиновниками НАТО и ЕС, некоторые союзники опасаются, что «большой и прекрасный» план Трампа по европейской безопасности может касаться решения Соединенных Штатов о пересмотре численности американских войск в Европе, которое ожидается в декабре.

«НАТО не представляло угрозы для России в 2021 году, и не представляет угрозы для России сейчас. Путин не имеет права вето по европейской безопасности. Пока они просто делают вид, что ведут переговоры, потому что мы не видели никакой доброй воли с российской стороны», — отметила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

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Рябков, курирующий в российском МИД взаимодействие с Северной Атлантикой и контроль над вооружениями, впервые примет участие в этих трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Bloomberg отмечает, что таким образом Кремль повышает уровень своей делегации в Абу-Даби. Однако вряд ли это верный вывод. С российской стороны будет еще один заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, всегда участвующий в таких переговорах. А вот включение еще и Рябкова может свидетельствовать о готовности Вашингтона к еще большим уступкам Москве.

Что обсудят в Абу-Даби: прекращения огня не будет

Накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби Москва в очередной раз дерзко и цинично пригрозила Европе войной. Причем сделал это Рябков, добавив, что эта война будет очень короткой. Как уже заявили в Кремле, переговоры пройдут без участия Европы. Однако как бы Москва информационно не хотела представить, что США и РФ будут определять новую европейскую архитектуру безопасности без европейских представителей, в ОАЭ они все же будут. Спецпредставители президента США Джаред Кушнер и Стив Виткофф встретятся с европейскими чиновниками — Францией, Германией, НАТО и Еврокомиссией — перед началом трехсторонних переговоров.

Как пишет The New York Times, прекращение огня в Абу-Даби обсуждаться не будет. В то же время Reuters, ссылаясь на американских переговорщиков, отмечает, что Зеленский и Путин могут быть готовы к компромиссу по территориальному вопросу путем небольших уступок с обеих сторон. Киев, как добавляет издание, получит прекращение войны, гарантию безопасности и дорожную карту для вступления в ЕС.

В недавнем интервью CBS Трамп заявил, что после завершения войны Украина, вероятно, сохранит независимость и свободу, однако будет иметь немного другую форму. Госсекретарь Марк Рубио добавил, что США рассматривают различные варианты гарантий безопасности для Киева, в том числе по образцу статей 4 и 5 НАТО о консультациях и коллективной обороне. Однако окончательного решения на этот счет еще нет. И, напомним, ранее администрация Трампа связывала предоставление гарантий безопасности с территориальными уступками со стороны Украины.

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Комментарии экспертов: США не изменили позицию

В комментарии ТСН.ua директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик сказал, что, к сожалению, не видит предпосылок для прогресса по так называемому мирному процессу, учитывая поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. По его словам, позиции сторон не изменились, как не произошло и изменений в позиции формального посредника США.

«Нет информации о каких-либо свежих идеях со стороны Вашингтона. А без таких идей, ответных действий, мирная дипломатия не заработает. Желание давить на Москву или поддержать Украину не усматривается. Я лично не ожидаю каких-либо качественных изменений в позиции именно президента (Трампа — Ред.) по этим вопросам. Посмотрим, захочет ли он попытаться продолжить углубление сотрудничества с Москвой, давить ли дальше на Украину. Возможно, нет, через призму недавних выборов и повышенного внимания к этой теме. Но вряд ли это изменит позицию США в позитивную сторону Украины», — добавляет Владимир Дубовик.

С другой стороны, по мнению Марии Золкиной, глава направления «Региональная безопасность и исследование конфликтов» Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», ассоциированной исследовательницы LSE Ideas, поражение Трампа на промежуточных выборах в Конгресс ослабляет и самого Путина.

Во-первых, в Кремле рассчитывают, что Трамп и его спецпосланники купятся на идею более широкого соглашения, за которым на уступки должна пойти не только Украина, но и Европа.

Во-вторых, Путин рассчитывает, что Европа перессорится внутри, а президент США, очевидно, обвинит Украину и Европу в неуступчивости.

«Катастрофическое поражение на выборах однозначно ослабляет Трампа, который становится малоинтересным и маловлиятельным игроком Путина. Но Путин однозначно попытается поиграть жаждой Трампа к победе, создавая иллюзию, что „большое соглашение“ могло бы быть возможно, если бы Европа и Украина на это согласились. Трамп со своей стороны тоже будет не менее желающим и снисходительным к внешнеполитическим победам, которыми он мог балансировать проблемы с невозможностью управлять страной во внутренней политике на фоне расследований, которые готовят демократы относительно его незаконных действий в течение первых двух лет его второго президентского срока», — добавляет в комментарии ТСН.ua Мария Зол.

Дата публикации 22:45, 08.11.26 Количество просмотров 38 Без уступок Кремлю: с какими козырями украинская делегация отправляется на переговоры

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