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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Переговоры в Абу-Даби зашли в тупик: что на самом деле задумал Путин — политолог

Переговорный формат США — Россия — Украина в Абу-Даби исчерпал свой потенциал для стратегических решений. Политолог Вадим Денисенко объяснил, почему.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Что задумал Путин под видом переговоров

Что задумал Путин под видом переговоров

Трехсторонний формат переговоров в Абу-Даби исчерпал свой потенциал для стратегических решений и зашел в тупик — такое мнение высказал политолог и журналист Вадим Денисенко.

Эксперт пишет, что нынешние переговоры остаются эффективными только для решения гуманитарных вопросов.

Мирные переговоры зашли в тупик: что пишет Вадим Денисенко

«Как и следовало ожидать, переговоры в Абу-Даби закончились ничем. Я много месяцев подряд говорю, что в переговорном треугольнике США — Россия — Украина мы в абсолютном тупике. Этот треугольник нужно оставить только для одного — для обмена пленными. Как говорил мне один из наших дипломатов времен Порошенко: единственная уступка, на которую идет Путин, — это обмен пленными. Ничего не изменилось», — пишет журналист.

По его оценке, главный процесс сейчас разворачивается между Кремлем и Евросоюзом вокруг вопроса отмены санкций. Москва рассчитывает на изменение политического ландшафта в Европе, что может подорвать финансовую поддержку Украины и параллельно продолжает методически уничтожать украинскую инфраструктуру.

«Путин ожидает, что после выборов во Франции придет развал финансовой коалиции в поддержку Украины, а он за это время уничтожит львиную долю нашей инфраструктуры. А потом можно и приступить к реальным переговорам».

Аналитик акцентирует внимание на необходимости пересмотра формата переговоров. Также он написал, что ждать реального прогресса от сегодняшних переговоров не стоит.

Мирные переговоры в Абу-Даби — последние новости:

Напомним, согласно отчету Института изучения войны (ISW), Кремль пытается использовать переговоры о прекращении войны в Украине для пересмотра всей системы безопасности в Европе.

Москва вернулась к требованиям декабря 2021 года, настаивая на сокращении присутствия НАТО в государствах, которые присоединились к Альянсу после 1997 года. По данным аналитиков, заявление Сергея Лаврова и слова источников в российской делегации свидетельствуют о стремлении РФ сделать тему европейской архитектуры безопасности главной, а прекращение войны в Украине — только одним из ее пунктов.

Эксперты отмечают, что эти требования дают России право вето на политику НАТО и противоречат позиции спецпосланника США Джареда Кушнера о сохранении суверенитета государств и ведущей роли Североатлантического союза в обороне Европы. По оценкам ISW, продолжающаяся информационная кампания Кремля о якобы угрозе со стороны НАТО является лишь оправданием агрессии и попыткой восстановить контроль над бывшими советскими государствами, поскольку ни Альянс, ни Украина не представляли реальной опасности для РФ.

В ходе трехсторонних переговоров США-Украина-Россия в Абу-Даби стороны договорились о масштабном обмене пленными, но Москва снова отклонила предложения по перемирию, настаивая на пересмотре всей системы европейской безопасности. По оценке аналитики Марии Золкиной, Кремль пытается использовать стремление Дональда Трампа к внешнеполитическим победам и навязать американской администрации идею «большой сделки».

Такое соглашение фактически реализует ультиматум РФ 2021 года по возвращению НАТО к границам 1997 года. Усиливают политическую неопределенность и изменение разложения сил в Вашингтоне, где новоизбранный демократический Конгресс зажмет Белый дом в углу с вопросами внутренней политики.

Хотя это ослабляет позиции Трампа в глазах Путина и Си Цзиньпина, рассчитывать на скорейшее возобновление американской военной помощи Украине не стоит. По словам эксперта, демократы сосредоточатся на расследованиях действий Трампа и сохранении санкций против РФ, тогда как выделение новых пакетов поддержки возможно только в случае сложных компромиссов вокруг бюджета США.

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