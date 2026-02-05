Переговоры в Абу-Даби: Зеленский сделал заявление о следующей встрече

Зеленский / © Facebook/Владимир Зеленский

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом этапе переговоров между Украиной, Россией и США в Абу-Даби. По его словам, следующая встреча состоится уже в ближайшее время.

Об этом украинский лидер сообщил журналистам в рамках встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Глава государства зафиксировал: следующая встреча переговорных команд в Абу-Даби состоится в ближайшее время.

«Если звучит сейчас тревога, это говорит о том, что об окончании войны не договорились. Я думаю, это нам с вами понятно», — сказал он.

Напомним, Зеленский рассказал о деталях второго раунда трехсторонних переговоров Украины, США и России. Встречи прошли 4–5 февраля в Абу-Даби.

Глава государства в очередной раз подчеркнул: наша украинская позиция очень четкая — войну нужно завершать в реальности, и именно РФ должна продемонстрировать готовность.

«И также партнеры должны быть готовы обеспечить это реально своими реальными гарантиями — гарантиями безопасности, своим реальным давлением на агрессора. И тем, чтобы сейчас чувствовалось — чтобы люди в Украине это чувствовали, — что ситуация действительно идет к миру, к окончанию войны», — сказал он.

Сейчас россияне используют все себе на пользу и продолжают наносить удары.