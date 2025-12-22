ТСН в социальных сетях

Украина
105
1 мин

Переговоры в США: Зеленский рассказал, какие документы прорабатывались сторонами

В США украинцы с американцами работали над мирным планом и гарантиями безопасности.

Катерина Сердюк
Зеленский

Зеленский / © Associated Press

Украинская делегация сегодня, 22 декабря, возвращается из США и будет докладывать о прогрессе на переговорах во Флориде. Базовый блок ряда документов готов.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Как он сообщил, в США работали над:

  • 20 пунктами мирного плана — не все идеально, но он есть;

  • рамочным документом гарантий безопасности для Украины — от Европы и США;

  • отдельным документом — двусторонними гарантиями между США и Украиной, которые нужно принять в Конгрессе;

  • договором о послевоенном восстановлении Украины — первый драфт.

«Базовый блок всех документов, на мой взгляд, готов. Базовые. Есть некоторые вещи, к чему мы, наверное, не готовы. Есть вещи, уверены, на которые не готовы русские», — отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркивает, что американская сторона еще будет работать с россиянами, и затем мы получим фидбек. От нас всю информацию они получили.

Ранее Буданов оценил перспективы мирного урегулирования после встреч в США.

«На самом деле они (американцы — ред.) придали процессу новый импульс и энергию. Могу сказать, что я оптимистично смотрю в будущее», — заявил глава украинской разведки.

