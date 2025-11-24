- Дата публикации
Переговоры в Женеве, совместное заявление Киева и Вашингтона: главные новости ночи 24 ноября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 ноября 2025 года:
ЕС формирует общую позицию по мирной инициативе Дональда Трампа — Мерц
Удар по Харькову: увеличилось количество погибших
В Конгрессе США хотят проверить мирное соглашение между Украиной и РФ
Украина и США выпустили совместное заявление по итогам переговоров в Женеве
Россия ночью атаковала Украину БпЛА