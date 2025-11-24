ТСН в социальных сетях

Переговоры в Женеве, совместное заявление Киева и Вашингтона: главные новости ночи 24 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Игорь Бережанский
Флаги США и Украины

Флаги США и Украины / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 ноября 2025 года:

  • ЕС формирует общую позицию по мирной инициативе Дональда Трампа — Мерц Читать далее –>

  • Удар по Харькову: увеличилось количество погибших Читать далее –>

  • В Конгрессе США хотят проверить мирное соглашение между Украиной и РФ Читать далее –>

  • Украина и США выпустили совместное заявление по итогам переговоров в Женеве Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину БпЛА Читать далее –>

