Переговоры Зеленского и Байдена в Хиросиме: стали известны дата и время проведения

Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом США Джо Байденом на полях саммита G7 в японской Хиросиме в воскресенье, 21 мая.

Об этом говорится в распространенном рабочем графике главы Белого дома.

"В 14:15 (08:15 по киевскому времени, – ред.) президент примет участие в двусторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским… Хиросима, Япония", – говорится в документе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, прибыл в Японию. Это первый визит президента в Азию с начала полномасштабного вторжения РФ.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак накануне сообщил, что Зеленский на саммите "Большой семерки" в Японии встретится с президентом США Джо Байденом.

Владимир Зеленский в рамках рабочего визита для участия в саммите стран G7 уже провел ряд важных встреч и переговоров.