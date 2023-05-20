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Переговоры Зеленского и Байдена в Хиросиме: стали известны дата и время проведения

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Переговоры Зеленского и Байдена в Хиросиме: стали известны дата и время проведения

Утром Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся 21 мая / Фото: Associated Press

Переговоры двух президентов пройдут 21 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом США Джо Байденом на полях саммита G7 в японской Хиросиме в воскресенье, 21 мая.

Об этом говорится в распространенном рабочем графике главы Белого дома.

"В 14:15 (08:15 по киевскому времени, – ред.) президент примет участие в двусторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским… Хиросима, Япония", – говорится в документе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, прибыл в Японию. Это первый визит президента в Азию с начала полномасштабного вторжения РФ.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак накануне сообщил, что Зеленский на саммите "Большой семерки" в Японии встретится с президентом США Джо Байденом.

Владимир Зеленский в рамках рабочего визита для участия в саммите стран G7 уже провел ряд важных встреч и переговоров.

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Дата публикации
Просмотры
735
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