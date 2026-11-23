Возможен диалог Зеленского и Путина / © ТСН

Реклама

Процесс мирного урегулирования заблокирован, поскольку Россия не отказывается от захватнических планов, в частности, оккупации Славянска и Краматорска. Остановить боевые действия без принуждения Москвы невозможно. Несмотря на это, попытаться организовать прямые переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным целесообразно, даже если вероятность успеха минимальна.

Такое мнение высказал народный депутат от фракции «Слуга народа» Олег Дунда в эфире «Київ24».

Реклама

Цель Москвы — покорение Украины и разделение Европы

По словам парламентария, за последний год в прогрессе мирных переговоров не изменилось ничего, а стороны фактически топчутся на месте. Дунда отмечает, что отсутствие прогресса обусловлено не позицией Киева, а действиями российского руководства, что подтверждают последние заявления как из Москвы, так и из Вашингтона.

Реклама

Главная причина блокирования диалога состоит в том, что агрессор до сих пор верит в способность реализовать свои захватнические амбиции, которые выходят далеко за пределы отдельных украинских городов — речь идет о глобальном перераспределении сфер влияния.

Политик убежден, что Кремль будет настаивать на продолжении боевых действий, пока не достигнет желаемого или не потерпит поражение.

Нардеп отметил, что Владимир Зеленский стремится использовать любую возможность для урегулирования ситуации и переговоров с Путиным. Даже если вероятность успеха крайне низка, такой шаг необходим, чтобы впоследствии не возникало вопросов по поводу упущенных возможностей.

«Всегда есть маленькие шансы. И в таком случае президент считает, что нужно, даже если они мизерные, попытаться ими воспользоваться. Это все равно ничему не помешает», — объяснил логику депутат.

Реклама

Олег Дунда подчеркивает, что агрессор готов остановиться только на собственных условиях. Этот план предусматривает передел европейского континента и потерю украинской государственности.

«Условия достаточно простые. Разделение Европы. И в этом случае фактически Украина становится частью российской империи», — подытожил парламентарий.

У Путина заговорили о трехсторонних переговорах

Напомним, что в Кремле заговорили о возможности проведения новых трехсторонних переговоров о войне в Украине с участием Украины, США и России.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитируют российские СМИ, следующий раунд переговоров может состояться уже в ближайшее время.

Реклама

В то же время представитель Кремля отметил, что конкретных дат проведения этой встречи пока нет. Основной площадкой для переговоров в Москве рассматривают Абу-Даби, но не исключают и других вариантов.

Новости партнеров