Переход на бензин Е10 в Украине: что нужно знать водителям

АЗС

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С 1 июля украинский топливный рынок ожидает немаловажная трансформация: сети автозаправочных станций переходят на реализацию бензина стандарта Е10. Это топливо, содержащее до 10% биоэтанола, является общепринятым стандартом во многих странах Европейского Союза, где экологические нормы стимулируют использование возобновляемых источников энергии.

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отмечает, что внедрение такого продукта является логичным шагом в направлении гармонизации украинских стандартов с европейскими, пишет «Автотема».

Важно понимать, что биоэтанол в этом случае выступает как октаноповышающая добавка, позволяющая заменить более вредные химические компоненты, при этом основные энергетические свойства топлива остаются на высоком уровне, присущем современному бензину.

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Относительно финансового аспекта вопроса, эксперты успокаивают водителей: существенного удара по кошелькам потребителей не предвидится. Хотя себестоимость бензина с повышенным содержанием биоэтанола на оптовом рынке пока несколько выше обычного бензина — примерно на 15-30 долларов за тонну — в розничной цене это отразится минимально. Ориентировочное удорожание составит от 50 до 70 копеек за литр. Учитывая текущую среднюю стоимость горючего на уровне 70-75 гривен, такое колебание цены вполне статистической погрешностью, которую водители вряд ли испытают в ежедневных расходах. К тому же, после полной адаптации логистических цепочек и производственных процессов ценовая разница между стандартным бензином и Е10 должна нивелироваться.

Совместимость и технические аспекты эксплуатации

Одним из главных вопросов, беспокоящих украинских автовладельцев, является техническая безопасность для топливной системы авто. Следует отметить, что бензин Е10 вполне безопасен для подавляющего большинства транспортных средств, выпущенных после 2000-х годов. Большинство современных двигателей еще на этапе проектирования рассчитываются на работу с топливом, имеющим долю биоэтанола в составе, поэтому никаких дополнительных технических настроек или модификаций для таких машин не требуется. Биоэтанол обладает высоким октановым числом, что способствует более эффективному сгоранию топливно-воздушной смеси в цилиндрах, однако его свойства поглощать влагу требуют внимания владельцев подержанных автомобилей.

Проблемы могут возникнуть только у владельцев достаточно старых транспортных средств, чьи топливные магистрали, уплотнители и прокладки не были рассчитаны на взаимодействие с этанолом. В таких случаях агрессивное действие спирта может ускорить износ резиновых и пластиковых элементов. Однако важно различать Е10 (до 10% спирта) и смеси типа Е85, где концентрация этанола значительно выше и требует специализированного оборудования. Если ваш автомобиль произведен в последнее десятилетие, переход на Е10 пройдет незаметно для технического состояния узлов и агрегатов. Во всяком случае, специалисты советуют обращать внимание на маркировку на топливных крышках или инструкцию по эксплуатации, где производитель обычно указывает допустимый процент биоэтанола в бензине, подходящий для вашего двигателя. Таким образом, переход на новый стандарт является прогрессивным шагом, приближающим украинский рынок к европейским экологическим стандартам без существенной экономической нагрузки для потребителя.

Напомним, с 1 июля 2026 года на украинских АЗС появятся новые европейские обозначения топлива — E5, E10, которые будут указывать на содержание биокомпонентов в бензине и дизеле. В то же время привычные марки бензина А-95 и А-92 не исчезнут. Об этом сообщил эксперт рынка нефтепродуктов Дмитрий Леушкин.

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«Переход на бензин Е5 и Е10 — с 5% и 10% биоэтанола от 1 июля не может повлечь резких изменений для водителей. Для рынка это не должно стать шоком: такое горючее уже используется в Европе, а логистика поставок существенно не изменится», — отметил он.

По словам Леушкина, старый бензин можно смешивать с новым. В то же время, эксперт советует не хранить такое горючее слишком долго, особенно если его купили на сомнительных автозаправках, ведь бензин с биоэтанолом может расслаиваться и негативно влиять на работу автомобиля.

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