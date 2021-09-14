Переход на латиницу: языковой омбудсмен и министр культуры отреагировали на предложение Данилова

Переход на латиницу: языковой омбудсмен и министр культуры отреагировали на предложение Данилова

Языковой омбудсмен напомнил, что латиница уже частично присутствует в украинском языковом пространстве.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и языковой омбудсмен Тарас Креминь прокомментировали инициативу секретаря СНБО Алексея Данилова о переходе на латиницу.

Ткаченко убежден, что всем украинцам "сначала нам нужно хорошо выучить украинский язык", а уже потом говорить о латинице.

Языковой омбудсмен считает, что переход на латиницу является малооправданным. Об этом Тарас Креминь в комментарии "Суспильному".

По его словам, применение кириллицы в украинском литературном языке необходимо с филологической, научной и политической точки зрения.

Кремень напомнил, что латиница уже частично присутствует в украинском языковом пространстве.

"Вопрос фонетического транскрибирования является абсолютно корректными, когда заполняют загранпаспорта, дают вторую подпись названиям улиц, другим географическим названиям, которыми пользуются наши иностранные гости, в международном документообороте и делопроизводстве", — сказал омбудсмен.

Дискуссии по использованию элементов латиницы в украинском литературном пространстве Креминь призвал оставить ученым.

Отметим, что идея перехода на латинский алфавит высказывалась и до Данилова. Так, в 2018 году тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин предлагал обсудить возможное введение в Украине латиницы рядом с кириллической. Тогда это вызвало противоречивые отзывы.

В октябре 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переходе на латиницу.

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