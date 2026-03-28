Переход на летнее время 2026: когда и куда крутить стрелку часов

Дважды в год украинцы меняют время — весной и осенью. Уже завтра страна снова перейдет на летний режим.

Порядок перехода на летнее и зимнее время определяет постановление Кабинета министров №509. Согласно ему, дата, когда переводить часы на летнее время 2026 года, приходится на конец марта.

Перевод часов на летнее время 2026 года состоится 29 марта в 03:00 по местному времени. Стрелки нужно перевести на один час вперед (на 4 часа).

Большинство современных гаджетов сделают это автоматически, а вот механические часы придется перевести вручную.

В последнее десятилетие многие страны и регионы мира отказались от перехода на летнее и зимнее время. Другие же продолжают эту практику, несмотря на предупреждение врачей о вреде для здоровья. В Украине пока сохраняется традиция перевода часов.

Несмотря на принятый Верховной Радой 2024 законопроект об отмене перехода на летнее время, он не был подписан президентом, поэтому сезонные переводы продолжаются.

Как легче пережить смену режима

Переход на летнее время обычно более сложный, ведь мы теряем один час сна. Чтобы адаптация прошла легче, следует подготовиться заранее.

Постепенно изменяйте режим

За 2–3 недели до перехода начните ложиться спать и просыпаться на 10–15 минут раньше, постепенно смещая график.

Следите за освещением

Утром старайтесь сразу получить больше света — открывайте шторы или включайте освещение. Вечером же следует ограничить использование гаджетов перед сном.

Контролируйте питание и напитки

Приблизительно за неделю до перехода уменьшите потребление кофеина после обеда. В выходные перед переводом часов избегайте тяжелой пищи на ужин, а легкая прогулка поможет поскорее заснуть.

Отметим, Американская академия медицины сна заявила: весенний «скачок» создает социальный джетлаг — хроническая рассинхронизация циркадных ритмов с жизненными обязанностями, что повышает риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.

Исторические факты

Идея переводить стрелки на летнее и зимнее время зародилась еще в далеком 1784 году. Бенджамин Франклин, наблюдая за расходами на свечи, предложил людям сместить график сна, чтобы экономить освещение.

На практике же первый этот опыт внедрила Германия во время Первой мировой войны. Основная цель была проста: больше света вечером, больше времени для досуга.

Но действительно ли перевод часов экономит энергию — вопрос спорный. Одни исследования показывают экономию 0,5%, другие — рост потребления на 4%.