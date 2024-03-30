Переход на летнее время: медики дали советы, как минимизировать негативное влияние на здоровье

В это воскресенье в Украине будут переводить часы на летнее время. И хотя большинство адаптируется к новым условиям достаточно быстро и незаметно для здоровья, существуют уязвимые к таким изменениям люди. В основном это те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, и пожилые люди. Также изменение времени может быть ощутимо для тех, чья работа требует ранних подъемов, требует повышенной концентрации внимания и т.д.

Такие отрицательные последствия объясняются нарушением циркадных ритмов сна, регулирующих все биологические процессы нашего организма. Когда мы начинаем засыпать и просыпаться раньше, наши "внутренние часы" требуют времени, чтобы перестроиться. И если ему не помочь, то может произойти ухудшение работы сердца, понижение когнитивных функций; повышаются риски, связанные с нарушениями ментального здоровья: тревога, депрессия, ухудшение настроения.

Среди рекомендаций врачей, как облегчить этот период и сделать его максимально комфортным, основное – начать "переход" на летнее время немного заранее, говорится на сайте КГГА.

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К примеру, если привыкли просыпаться в 07:00 утра, установите будильник в воскресенье – на 7:20. Тогда можно гораздо легче проснуться в понедельник в свои привычные 7 часов.

Также в "переходные" дни специалисты рекомендуют больше бывать на свежем воздухе днем, не пренебрегать завтраками, не забывать о физической активности.

Отдельно людям с проблемами сердечно-сосудистой системы советуют внимательно контролировать давление, не пропускать прием назначенных медикаментов и по возможности поговорить о возможных рисках смены времени со своим семейным врачом.

"Будьте внимательны к себе, прислушивайтесь к своему организму и советам врачей. Это значительно снизит риск возникновения проблем со здоровьем, поэтому адаптация к новому времени пройдет мягче", – говорится в сообщении на сайте КГГА.

Ранее сообщалось, что в Украине в последние дни марта ожидается солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +25°C. В ближайшие дни также ожидается теплая погода, однако со следующей недели снова придет похолодание.

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