Переход на зимнее время: что думают украинцы о переводе часов

Переход на зимнее время: что думают украинцы о переводе часов

Результаты соцопроса показали, что мнения украинцев по поводу вопроса перевода часов разделились.

В Украине переводят часы на зимнее время уже 40 лет подряд. Эта осень не станет исключением. В ночь на воскресенье, 31 октября, стрелки часов украинцам снова нужно перевести на час назад.

О том, нужно ли это делать, спросила наших граждан украинская социологическая компания Research & Branding Group.

Результаты социологического опроса, проведенного в октябре 2021 года, показали, что мнения украинцев по поводу вопроса перевода часов разделились.

Почти половина респондентов (42%) являются сторонниками отказа от сезонного перехода времени. Из них 25% призывают отказаться от зимнего времени, а 17% — летнего.

Треть украинцев (32%) считают правильным оставить сезонный переход времени. Еще четверть (26%) не определились со своим отношением к этому вопросу.

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Социологи сравнили эти данные с октябрем 2011 года. Именно тогда, во времена президентства Виктора Януковича, нардепы хотели отменить зимнее время по примеру РФ. Напомним, что 8 февраля 2011 года тогдашний президент России Медведев объявил о решении отменить ежегодный перевод часов в России, и Янукович вместе с соратниками решили следовать по примеру Кремля, от которого были зависимы.

Так, общественное мнение относительно решения "временного вопроса" за эти годы изменилось несущественно: на 6% уменьшилось число противников зимнего времени и на столько же увеличилось число сторонников.

Напомним, что Верховная Рада отправила на доработку законопроект об отмене перевода часов в Украине.

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