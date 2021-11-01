Переход на зимнее время: что следует знать об усталости и как уберечься от нее

Переход на зимнее время: что следует знать об усталости и как уберечься от нее

Важно вовремя понять, что вы устали, и позволить себе передышку.

Украина перешла на зимнее время – мы перевели стрелки часов на час назад. Люди часто жалуются на утомляемость, понижение работоспособности, раздражительность и депрессию в этот переходный период. Больше часовую смену во времени ощущают на себе те, кто испытывает проблемы с кровяным давлением и заболевания сердца, — таким людям следует быть особенно внимательными.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Наш организм обычно реагирует на такие условия усталостью, вялостью, раздражением.

Почему мы устаем

Причины усталости могут быть психологические, физиологические, связанные со способом жизнедеятельности, медицинские.

Усталость может быть симптомом многих недугов, таких как диабет, сердечно-сосудистые болезни, артрит, анемия, заболевания щитовидной железы, апноэ или синдром хронической усталости.

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К основным психологическим причинам усталости, в частности, относятся монотонность труда, неблагоприятный социально-психологический климат в коллективе, значительные интенсивность и продолжительность труда, его напряженность из-за повышенных производственных рисков и опасностей, стрессов, депрессивных и тревожных состояний.

Как распознать усталость

Самые распространенные признаки усталости:

ощущение упадка сил — когда человек чувствует, что не способен выполнять обычные функции должным образом;

невнимательность и ухудшение концентрации;

ухудшение памяти;

замедление процессов мышления, уменьшение глубины и критичности мышления;

снижение интереса к работе;

повышенная раздражительность;

перманентная сонливость;

реакция сердечно-сосудистой системы – повышение уровня артериального давления и частоты пульса.

Все эти симптомы сообщают, что самое время остановиться, отдохнуть и восстановить утраченные силы.

Иначе вы рискуете получить переутомление – совокупность устойчивых, неблагоприятных для здоровья функциональных сдвигов в организме, после которых крайне тяжело вернуться в норму.

Кроме того, в результате переутомления возникает хроническая гипоксия (кислородная недостаточность) и нарушение нервной деятельности.

Признаки переутомления

головная боль;

повышенная утомляемость;

хроническая раздражительность;

нервозность;

нарушение сна;

обострение хронических заболеваний;

возможно возникновение артериальной гипертензии, язвенной болезни, ишемической болезни сердца.

Как преодолеть усталость

У здоровых людей усталость возникает из-за физической и/или психической нагрузки. В этом случае вообще речь не идет о какой-то особой проблеме — усталость "лечат" отдыхом.

Важно вовремя понять, что вы устали, и позволить себе передышку.

Действенные средства от усталости

1. Полноценный сон

Взрослым в возрасте 18-60 лет рекомендовано спать не менее 7 часов в сутки, детям 6-12 лет — 9-12 часов, а в возрасте 13-18 лет — 8-10 часов.

Перед сном старайтесь снизить уровень эмоциональной нагрузки: не смотрите острых телевизионных передач или фильмов, не заходите в социальные сети. Лучшей альтернативой станет приятное общение с близкими или чтение любимой книги.

2. Правильно организованный режим питания в соответствии с возрастными потребностями и энергозатратами

Здоровье, работоспособность, активное умственное и физическое долголетие в значительной степени зависит от правильного и полноценного питания. Именно через пищу человек пополняет свои энергетические запасы, а организм получает разнообразные вещества, необходимые для нормального функционирования органов и систем.

3. Регулярная физическая нагрузка

Любая физическая активность – бег, плавание, катание на велосипеде, коньках или лыжах – принесет заряд бодрости и положительных эмоций. Главное, чтобы такие занятия были регулярными.

4. Отказ от вредных привычек

Курение и алкоголь, которые люди часто применяют, чтобы расслабиться, действительно истощают организм, усиливают усталость и чрезвычайно вредны для здоровья.

5. Смена деятельности

Старайтесь рационально распределять время работы и отдыха. Переключайтесь с физического труда на умственный и наоборот.

6. Распределение задач по приоритетности

При большой загруженности не стесняйтесь обратиться за помощью к коллегам. На работе организуйте непродолжительные, желательно активные паузы, в обеденный перерыв выйдите на свежий воздух и прогуляйтесь пешком 20-30 мин.

7. Оптимизм и чувство юмора

Влияют на здоровье негативные эмоции и душевные переживания. Старайтесь выстраивать отношения между членами коллектива или семьи в атмосфере доброжелательности, порядочности, интеллигентности, терпимости и сострадания.

8. Выберите хобби для души

Любимые и интересные увлечения наполнят день радостью и смыслом. Однако не превращайтесь в перфекциониств – не стремитесь быть совершенным и лучшим во всем.

Пока нет никакого специального медикаментозного лечения усталости, однако изменение поведения обязательно поможет его преодолеть.

Однако, если старания были напрасны и ваше состояние здоровья не улучшилось, обратитесь за помощью к специалисту. Возможно, причины плохого самочувствия кроются глубже, а правильно и своевременно поставленный диагноз будет способствовать быстрому выздоровлению.

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