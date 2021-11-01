Переходила дорогу в неположенном месте: в Одессе водитель насмерть сбил женщину

Женщина погибла на месте.
В Одессе произошла авария: 60-летний водитель наехал на 81-летнюю женщину, когда та переходила дорогу в неустановленном месте.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.
Женщина скончалась на месте происшествия. Как отметили в полиции, там решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.
Если вину водителя докажут, то ему грозит лишение свободы от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами или без такового.
Напомним, под Киевом авто выехало на встречную полосу и сбило мотоциклиста.