Переходила пути в наушниках: в Черкасской области поезд сбил девятиклассницу

Переходила пути в наушниках: в Черкасской области поезд сбил девятиклассницу

В крайне тяжелом состоянии девушку госпитализировали в местную больницу.

В городе Смела Черкасской области поезд сбил девятиклассницу. Ребенок переходил пути в наушниках и не услышал предупредительных сигналов.

Об этом рассказала пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок.

Инцидент произошел сегодня, 18 октября, утром. Вероятно, девушка как раз шла в школу.

Когда медики прибыли на место, школьница лежала без сознания. В крайне тяжелом состоянии ее госпитализировали в местную больницу.

"Предварительно у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа, ушиб головного мозга и переломы обеих предплечий. Ребенок находился в состоянии комы", — отметила Назарок.

Ранее сообщалось:

Анастасия Луговая, которую год назад избили в поезде "Мариуполь-Киев", до сих пор судится с "Укрзализныцей" Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку