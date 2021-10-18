Переходила пути в наушниках: в Черкасской области поезд сбил девятиклассницу

В крайне тяжелом состоянии девушку госпитализировали в местную больницу.
В городе Смела Черкасской области поезд сбил девятиклассницу. Ребенок переходил пути в наушниках и не услышал предупредительных сигналов.
Об этом рассказала пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок.
Инцидент произошел сегодня, 18 октября, утром. Вероятно, девушка как раз шла в школу.
Когда медики прибыли на место, школьница лежала без сознания. В крайне тяжелом состоянии ее госпитализировали в местную больницу.
"Предварительно у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа, ушиб головного мозга и переломы обеих предплечий. Ребенок находился в состоянии комы", — отметила Назарок.
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