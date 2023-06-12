Переходный день: когда в Украину вернется теплая погода

По словам Натальи Диденко, потепление начнется со среды, 14 июня. А дальше ожидается теплая или даже очень теплая погода.

Вторник, 13 июня, станет переходным днем от охладившего многие регионы Украины холода до наконец-то восстановления летнего тепла.

Об этом заявила синоптика Наталья Диденко.

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По ее словам, 13 июня в Украине максимальная температура воздуха будет составлять на востоке, в центре и на юге +20+26 градусов.

В северных областях столбики термометра будут колебаться от +16+18 в Житомирской, Черниговской, Киевской и +20 в Сумской области.

Наиболее прохладно в западном регионе – +12+18 градусов.

"Дожди утихают, только завтра на юге пройдут осадки с грозами и кое-где в областях Прикарпатья. Днем еще может капнуть на Черкасщине", — говорит Диденко.

В Киеве завтра температура воздуха прогреется до +17+19 градусов. Без существенных осадков.

В дальнейшем, со среды, прогнозируют потепление. В большинстве областей Украины в течение недели ожидается теплая или очень теплая погода, подытожила Диденко.

Ранее украинцев предупредили об опасности из-за резкой смены погоды.

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