Переходят на дистанционную работу: в Одессе школы с 18 октября не пойдут каникулы

Каникулы у школьников города начнутся 25 октября.
В Одессе из-за распространения COVID-19 школы с 18 октября переходят на дистанционную работу.
Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.
"С 18 октября на неделю рекомендуется школам города дистанционное обучение. С 25 октября по 29 октября включительно — осенние каникулы", — отметила она.
Буйневич объяснила, что такое решение принято с учетом ухудшения в городе эпидситуации из-за распространения коронавируса. По ее словам, почти 200 классов уже закрыты на карантин по рекомендациям Минобразования.
Напомним, Министерство образования и науки Украины рекомендовало школам объявить осенние каникулы с 18 октября. Согласно рекомендации МОН, в общеобразовательных учреждениях осенние каникулы могут начаться с понедельника, 18 октября. Однако дату начала каникул школы вправе определить самостоятельно.