"Переходят на новый уровень позиционной войны": эксперт оценил работу российских боевых роботов

Россияне на Авдеевском направлении используют наземные роботизированные платформы с автоматическими гранатометами.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ.

"Это сродни какому-то полукустарному производству. Основная задача — даже не столько ведение огня подобного рода дронами. На них были размещены противотанковые мины, это их основной функционал — дистанционное минирование территории. И там довольно-таки приличный запас мин ТМ-62 размещен на этих". дронах, поэтому, кстати, когда их таранят наши дроны, то они так взрываются эффектно ”, — сказал он.

По словам Коваленко, оккупанты переходят на новый уровень позиционной войны. Например, они не отправляют пехоту, для проведения минирования, а делают это с помощью дронов.

В принципе, Силы обороны Украины к этому давно уже перешли, мы уже давно используем сухопутные дроны для минирования территории дистанционно, а россияне к этому только приближаются. Ну, с тем отличием, что они установили еще дополнительно АГС», — добавил военно-политический обозреватель.

Россияне используют наземные роботизированные платформы с автоматическим гранатометом АГС-17

Напомним, российская армия разрушила практически всю коммунальную и частную энергетическую инфраструктуру Харькова. Местные власти подчеркивают важность закрытия неба, чтобы город мог жить.

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