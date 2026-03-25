Перехват "Шахедов" до подлета: авиаэксперт Криволап рассказал о новой тактике защиты

Для эффективного противодействия массированным атакам беспилотников Украине следует активнее использовать легкомоторную авиацию.

Такое мнение высказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире «КИЇВ24».

По его словам, даже незначительное количество дронов, которые прорываются через противовоздушную оборону, представляет серьезную угрозу для городов и критической инфраструктуры. Поэтому ключевая задача — уничтожать их еще на подлете до того, как они достигнут населенных пунктов.

«ПВО показывает фактически фантастические результаты — уничтожены и подавлены до 96% воздушных целей, но единичные прорывы все равно остаются критической проблемой. То, что беспилотники долетают до Львова и поражают центр города — это признак истощения нашей ПВО. Ни один дрон не должен проникать в пределы городов. В то же время, за последние полтора месяца защита от "Шахедов" существенно усилилась», — сказал эксперт.

Чем останавливать «Шахеды» на подлете к городам

Криволап считает, что легкомоторные самолеты могут стать эффективным инструментом перехвата, особенно над открытой местностью, в частности, полями и лесами. Они способны быстро реагировать на угрозы и одновременно позволяют экономить дорогостоящие ресурсы, в том числе зенитные ракеты.

Идея приобретает особую актуальность на фоне роста интенсивности атак. Только 24 марта российские войска применили почти тысячу ударных беспилотников разных типов в направлении западных регионов Украины. Значительную часть целей удалось обезвредить: сотни дронов были ликвидированы как в ночное, так и в дневное время.

По мнению Криволапа, сочетание различных инструментов — от ПВО до авиации — позволит повысить эффективность защиты и лучше противодействовать новой тактике массированных атак.

Напомним, 24 марта российский «Шахед» атаковал центр Ивано-Франковска. Погиб нацгвардеец, который пришел навестить жену после родов, и его дочь.

В тот же день Россия нанесла массированный удар по ряду областных центров запада и центра страны — Львову, Тернополю, Виннице, Житомиру.