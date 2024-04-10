Переименовали так переименовали: военный возмутился из-за смены советского названия улицы на Кировоградщине

В селе Великая Скелевая Светловодской громады (Кировоградская область) власти демонстративно глумятся над законами о декоммунизации и деколонизации. Речь идет о переименовании улицы 1 мая.

Об этом написал военный Вахтанг Кипиани.

"Там улицу 1 мая переименовали на... Первомайскую. Это они там так помогают ВСУ, держа "фронт местного самоуправления", – возмутился он.

Реакция Сети

А Первомайск на Ольвиополь как Вам?

В Софиевке на Криворожье Первого Мая переименовали в Майскую, а 8 Марта в Мартовскую. То же глумление. Причем рабочую группу по переименованию в громаде возглавляют молодые люди.

Ждуны русского мира...

Ничтожество не исчезает, там и физические замечания уже не помогут...

Так а что вы хотите, когда есть красный день в календаре? Первомай празднуем? Да. Так и переименование такое.

При этом одна из пользователей отметила, что на сайте Светловодской громады продолжается голосование. В списке улицы Первомайской не было.

"Возможно, решение приняли раньше? Потому что осенью прошлого года поднимали вопросы переименования улиц, и большинство из них нейтральные (цветочные, урожайные...)", – предположила она.

Ранее на Львовщине демонтировали последнее упоминание о Советском Союзе.

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