Переименованная "ОПЗЖ" перестала существовать в Верховной Раде

Группа "Платформа за жизнь и мир", в которую переименовалась бывшая "Оппозиционная платформа — За жизнь", больше не существует в Верховной Раде.

О роспуске "ПЗЖМ" объявили в парламенте 12 мая.

Следует отметить, что ранее бывшие 23 нардепа пророссийской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", деятельность которой приостановлена, ранее "воскресли" в депутатской группе "Платформа за жизнь и мир" . Возглавил группу Юрий Бойко.

Часть бывшей ОПЗЖ перешла на сторону врага, а остатки образовали новую группу в парламенте. Тем не менее, депутаты ВР проголосовали за то, чтобы запретить бывшим пророссийским депутатам участвовать в пленарных заседаниях Верховной Рады.

Кроме того, представители депутатской фракции "Партия "За будущее" настояли на том, чтобы все члены "Оппозиционной платформы "За жизнь" вообще никогда больше не заходили в сессионный зал ВР, независимо от того, как они переназовут себя".

"Из-за этих людей мы потеряли десятки тысяч граждан": нардеп "За будущее" о запрете "ОПЗЖ"

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