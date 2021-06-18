Пережила настоящий шок: под Харьковом покупатель с кулаками напал на продавщицу и разгромил магазин (видео)

Неадекватный покупатель набросился на женщину в присутствии детей.

В поселке Малая Рогань Харьковской области неадекватный покупатель напал на продавщицу. Он перетащил ее через прилавок, толкнул и ударил ногой.

Видео инцидента сняли камеры наблюдения в помещении магазина.

На кадрах видно, как чем-то раздраженный покупатель набросился на женщину-продавщицу. Он схватил ее за руку и силой потащил через морозильную камеру на середину помещения, дальше протянул ее по полу, а когда она поднялась, ударил ногой. Также покупатель швырял в женщину товар и разбил морозильную камеру. Все это происходило на глазах у двоих детей.

"Это ситуация произошла у нас. Абсолютный неадекват. Находясь в состоянии алкогольного или друго опьянения, напал на продавщицу, требуя деньги. Тревожная кнопка была нажата. Через 5 минут приехала охрана и связала его до приезда полицейских. Но за это время он успел избить продавца и разбить автомобиль, который стоял во дворе магазина", — сообщают в соцсети местные жители.

Очевидцы добавляют, пострадавшая и владельцы магазина обратились в полицию по поводу телесных повреждений женщины и разгромленного оборудования.

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Напомним, что в Днепре в одном из супермаркетов компания подростков избила и ограбила милиционера за то, что тот сделал им замечание.

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