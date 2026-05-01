Перекрытие дорог представителями ТЦК: в Минобороны объяснили, при каких условиях это законно

Премьер Юлия Свириденко заявила, что военное положение иногда требует ограничения прав и свобод.

Об этом она сказала в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.



Отвечая на вопросы депутатов, Свириденко признала проблемы во время мобилизации и подтвердила, что не все представители ТЦК обеспечены боди-камерами.

В свою очередь заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что "практически у каждого ТЦК есть определенное количество бод-икамер, но оно не обеспечивает всех работников".

«Однако в каждой группе оповещения есть боди-камера», — сказал чиновник.

Отметим, что боди-камеры появились у групп оповещения, чтобы обеспечить прозрачность деятельности. Обязанность носить их появилась с сентября прошлого года, но предполагалось, что камерой должны обеспечить каждого сотрудника ТЦК.

Иван Гаврилюк также сообщил, что решение об остановке движения на одной из полос дороги для проведения оповещения принимают местные советы обороны. Он отметил, что без постановления местных Советов обороны перекрытие дорог работниками ТЦК является незаконным.

Он добавил, что Минобороны проводит систему реформы ТЦК с привлечением общества и воинских частей.

«Для того чтобы провести изменение подходов к мобилизации, оповещению и проведению данных мероприятий», — сказал замминистра..

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что нужно сделать, чтобы снять напряженность вокруг ТЦК. По его мнению, главным инструментом поощрения людей в службу должна стать финансовая мотивация.

