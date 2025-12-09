ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
176
Время на прочтение
1 мин

Перекрыто движение от моста Метро: в Киеве произошло масштабное ДТП

Водитель Audi въехал в отбойник, движение перекрыто от моста Метро.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
ДТП

ДТП / © Полиция Киева

В Киеве на Броварском проспекте утром произошло серьезное ДТП, в результате которого травмировались пять человек. Авария произошла 9 декабря около 7:20.

Об этом сообщила полиция Киева.

По предварительной информации, водитель автомобиля Audi потерял контроль над управлением и столкнулся с отбойником. Пострадали пять человек, их состояние уточняют медики.

«На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, экипажи патрульной полиции и врачи. Механизм и обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении.

Из-за аварии движение транспорта перекрыли в обоих направлениях от моста Метро.

Напомним, недавно в Черниговской области произошло смертельное ДТП — столкнулись комбайн и автомобиль.

Дата публикации
Количество просмотров
176
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie