Перекрыто движение от моста Метро: в Киеве произошло масштабное ДТП

В Киеве на Броварском проспекте утром произошло серьезное ДТП, в результате которого травмировались пять человек. Авария произошла 9 декабря около 7:20.

Об этом сообщила полиция Киева.

По предварительной информации, водитель автомобиля Audi потерял контроль над управлением и столкнулся с отбойником. Пострадали пять человек, их состояние уточняют медики.

«На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, экипажи патрульной полиции и врачи. Механизм и обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении.

Из-за аварии движение транспорта перекрыли в обоих направлениях от моста Метро.

Напомним, недавно в Черниговской области произошло смертельное ДТП — столкнулись комбайн и автомобиль.