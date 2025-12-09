- Дата публикации
Перекрыто движение от моста Метро: в Киеве произошло масштабное ДТП
Водитель Audi въехал в отбойник, движение перекрыто от моста Метро.
В Киеве на Броварском проспекте утром произошло серьезное ДТП, в результате которого травмировались пять человек. Авария произошла 9 декабря около 7:20.
Об этом сообщила полиция Киева.
По предварительной информации, водитель автомобиля Audi потерял контроль над управлением и столкнулся с отбойником. Пострадали пять человек, их состояние уточняют медики.
«На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, экипажи патрульной полиции и врачи. Механизм и обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении.
Из-за аварии движение транспорта перекрыли в обоих направлениях от моста Метро.
