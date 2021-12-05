"Перелез через сетку и побежал в поле": появились подробности исчезновения 9-летнего мальчика, найденного мертвым в Николаевской области

"Перелез через сетку и побежал в поле": появились подробности исчезновения 9-летнего мальчика, найденного мертвым в Николаевской области

Мальчик играл с сестренкой во дворе.

В полиции обнародовали подробности исчезновения 9-летнего мальчика, тело которого 5 декабря было найдено в реке Кодыма в Николаевской области.

Об информирует пресс-служба ГУ НП в Николаевской области.

Как стало известно, он играл с сестренкой во дворе, а затем перелез через сетку и побежал в поле. За ним побежали взрослые, но не догнали. После этого, 4 декабря, и была вызвана полиция.

"Они были с сестренкой во дворе. Он перелез через сетку и побежал в поле. Я сразу побежал за ним. Посмотрел, что его нет. Пробежал полем, пробежал по селу. Раз, второй, третий. Позвонил жене. Она сказала вызвать полицию", – сказал мужчина.

Добавим, что в Telegram-канале "Одесса INFO" говорится, что, мол, тело ребенка во время поисков нашли в камышах в реке Кодыма одесские волонтеры.

Напомним, в Николаевской области нашли тело 9-летнего мальчика, ушедшего с территории двора в пгт. Кривое Озеро и пропал.

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