Перелезала с одной балкона на другой: в Краматорске женщина разбилась, упав с 6 этажа

Женщину в квартире закрыл сожитель.

В Краматорске Донецкой области с балкона шестого этажа упала женщина. От полученных травм пострадавшая скончалась.

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Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского районного управления полиции.



Как выяснилось, инцидент произошел в одной из многоэтажек в районе Станкостроя. Предварительно, 41-летняя местная жительница пыталась перелезть с одного балкона на другой. В какой-то момент женщина сорвалась и упала с высоты шестого этажа. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.



"По словам сожителя погибшей, накануне, во время употребления спиртных напитков, между ним и женщиной возникла ссора. Чтобы последняя не пошла, мужчина закрыл дверь в квартиру и остался один на кухне дальше распивать спиртное. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и свидетелей", — отметили в пресс-службе Краматорского районного управления полиции.



По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 с пометкой "Несчастный случай". Продолжаются досудебные разбирательства.

Напомним, в Донецкой области трехлетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна пятого этажа.

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