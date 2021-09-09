Перелом черепа и предплечий: в Ивано-Франковской области ребенок сорвался с аварийного моста на камни (фото)

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
В Ивано-Франковской области мальчик сорвался с аварийного моста через реку Быстрица Солотвинская. Ребенок получил множественные травмы.
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Как стало известно, происшествие случилось в поселке Пороги 8 сентября. Там 10-летний мальчик, который переходил реку Быстрица Солотвинская по старому мосту, сорвался и упал на камни. Ребенок получил множественные травмы, в том числе — головы.
По данным издания "Суспільне", мальчика в больницу доставили около 19:00. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.
"У мальчика сопряжена челюстная травма, открытый перелом черепа, переломы предплечий. Только что завершили операцию. Ее проводили две бригады: нейрохирургические и травматологические. Тяжелый ребенок. Операция очень удачно прошла. Сейчас ребенок лежит в реанимационном отделении в посленаркозном состоянии. Завтра будет более понятно состояние, надеемся, что мальчик будет жить", — сказал генеральный директор Ивано-Франковской областной детской больницы Тарас Мельник.
Напомним, что в Днепре на жилом массиве Приднепровск из окна многоэтажки выпал 17-летний парень. От полученных травм он скончался на месте.