Перелом ключицы и трепанация черепа: в больнице Днепра спасают 3-летнюю девочку, которую избила мать

Девочку с множественными травмами доставили в больницу Днепра.
В селе Шульговка Днепропетровской области мать жестоко избила свою 3-летнюю дочь. Ребенка с множественными травмами госпитализировали в областную детскую больницу.
Об этом сообщает "Информатор".
По предварительной информации, инцидент произошел 10 июня. В областную детскую больницу доставили девочку в тяжелом состоянии. У нее медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травма тела, множественные ушибы и гематомы туловища рук и ног.
Ребенка срочно прооперировали — была проведена трепанация черепа. Также у девочки обнаружили перелом ключицы.
Напомним, что Днепропетровской области Межевской районный суд вынес приговор женщине, которая до смерти избила своего 4-летнего сына. Женщина проведет за решеткой 9 лет.