Перелом ключицы и трепанация черепа: в больнице Днепра спасают 3-летнюю девочку, которую избила мать

Девочку с множественными травмами доставили в больницу Днепра.

В селе Шульговка Днепропетровской области мать жестоко избила свою 3-летнюю дочь. Ребенка с множественными травмами госпитализировали в областную детскую больницу.

Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, инцидент произошел 10 июня. В областную детскую больницу доставили девочку в тяжелом состоянии. У нее медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травма тела, множественные ушибы и гематомы туловища рук и ног.

Ребенка срочно прооперировали — была проведена трепанация черепа. Также у девочки обнаружили перелом ключицы.

Напомним, что Днепропетровской области Межевской районный суд вынес приговор женщине, которая до смерти избила своего 4-летнего сына. Женщина проведет за решеткой 9 лет.

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