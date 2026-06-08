Перелом в войне через 6–9 месяцев?: Жорин назвал два условия

Жорин заинтриговал заявлением о близком переломе в войне

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Следующие 6–9 месяцев действительно могут стать поворотным моментом в войне при условии, что Украине удастся удержать текущую динамику на фронте.

Об этом в интервью «24 Каналу» заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин, комментируя резонансный прогноз главы корпуса Андрея Белецкого.

По словам Жорина, оценка Билецкого относительно истощения российской армии абсолютно реалистична и опирается на два ключевых фактора, которые фиксируются на передовой прямо сейчас.

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Фактор первый: продвижение врага на фронте остановлено

«Первое — это продвижение противника. Сегодня в рамках 3-го армейского корпуса оно полностью остановилось. На участках, на которых еще полгода назад были потери по 70 километров в месяц, сейчас либо вообще противник не продвигается, либо понемногу теряет эти территории на тактическом уровне», — сказал офицер.

По его словам, их Третий армейский корпус остановил противника полностью в пределах общей полосы активной линии боевого столкновения.

«То есть на самом деле есть еще участки, где есть противник, где он может продвигаться, но они незначительны», — уточнил Жорин.

Фактор второй: технологическое преимущество и рост потерь РФ

Жорин утверждает, что даже при остановке активных штурмов потери россиян продолжают расти благодаря технологическому превосходству с украинской стороны.

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Как перехватить инициативу и сломать ситуацию

«Именно эти две составляющие, то есть полная остановка противника и постоянное увеличение количества его потерь, дают возможность прогнозировать. Если мы удержим такую динамику, удержим эту инициативу, то действительно где-то через 6–9 месяцев мы сможем говорить, что это уже критический перелом именно в нашу сторону», — говорит он.

По мнению военного, добиться этого можно, если:

Внедрить технологический подход к ведению боевых действий на всех уровнях.

Масштабировать эффективные примеры управления войсками, которые уже продемонстрировали свою действенность на практике в передовых подразделениях.

Напомним, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий прогнозирует, что при сохранении текущих тенденций на фронте через 6–7 месяцев может наступить переломный момент, после которого станет очевидным тактический проигрыш России.

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