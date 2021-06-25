Переломано все тело: в Днепре врачи вернули к жизни мужчину, которого сбил поезд

Пострадавший восемь дней находился в коме.
В Днепре полицейские по фрагментам одежды восстановили имя мужчины, который попал под поезд. 32-летний Ростислав восемь дней находился в коме и только сейчас начал реагировать на слова врачей.
Об этом на своей странице в соцсети написал Генеральный директор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
По словам медика, в больницу мужчина попал как неизвестный. У него диагностировали множественные переломы костей головы, лицевого черепа, восьми ребер, таза, рук и ног. Кроме того, у пациента разорвана диафрагма.
"После шести операций открыл глаза и морганием установил человеческую связь с лечащим врачом. Он каждое утро вводит питательную смесь пациенту, назначает лекарства для сохранения жизни. Когда спрашивают о жене и детях, у Ростислава текут слезы. Ему их очень не хватает", — написал на странице в соцсети Сергей Рыженко.
Он также подчеркнул, что через руки врача, который лечит Ростислава, только в 2021 году прошло более 20 пациентов без имени.
Напомни, что в Днепре врачи спасли больного на коронавирус мужчину, у которого были на 100% повреждены легкие.