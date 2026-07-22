Переломили руку и ногу и отправили в ТЦК: Лубинец отреагировал на новый случай "бусификации"

Перелом

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что офис Омбудсмана инициировал расследование инцидента в Ивано-Франковске. По словам заявителя, в ходе мобилизационных мер к нему применили физическую силу.

О случае Дмитрий Лубинец сообщил на своей странице в соцсетях.

По его словам, в Офис Омбудсмана обратился мужчина, утверждающий, что во время проведения мобилизационных мероприятий двое работников полиции применили к нему физическую силу.

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Заявитель утверждает, что правоохранители не представились и не объяснили причины своих действий. В результате инцидента, по словам мужчины, он получил закрытый перелом правой ноги и перелом левой руки.

Как отмечает Лубинец, наибольшее беспокойство вызывает то, что, несмотря на очевидные травмы и просьбы вызвать скорую медицинскую помощь, мужчину, по его словам, доставили в один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ивано-Франковска.

Омбудсман сообщил, что из-за полученных травм заявитель не мог самостоятельно передвигаться, выпал из автомобиля и около 15 минут лежал на мостовой.

По словам мужчины, вместо оказания помощи он услышал обвинения в симуляции.

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Что сообщил Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады также заявил, что после обращения супруга его заявление первоначально не было внесено в Единый реестр досудебных расследований.

По словам Лубинца, после вмешательства офиса Омбудсмана представитель в местах несвободы направил сообщение о возможном уголовном правонарушении.

В результате прокуратура открыла уголовное производство по части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины — превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если это сопровождалось насилием или повлекло тяжкие последствия.

Лубинец подчеркнул, что этот случай, по его мнению, выходит за пределы отдельного инцидента.

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Он заявил, что практика насильственных методов во время мобилизационных мер нуждается в принципиальной правовой оценке, а ответственность должна наступать не только для отдельных исполнителей, но и в случае выявления системных нарушений.

«Это нужно немедленно прекращать. Не только расследовать частные случаи, но и дать принципиальную оценку тем решениям и подходам, которые запустили этот механизм и позволили ему укорениться», — подчеркнул Лубинец.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Обстоятельства инцидента и достоверность изложенных заявителем фактов должны быть установлены правоохранительными органами внутри уголовного производства.

Напомним, ранее Дмитрий Лубинец раскрыл потрясающие факты пыток и сокрытие смертей мобилизованных в помещениях ТЦК.

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Также он рассказал, сколько стоит выйти из буса и помещения ТЦК.

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