Переломы костей черепа и сломанные конечности: что известно о состоянии пострадавших в ДТП в Луцке

Одна женщина находится в тяжелом состоянии.
В Луцке в результате наезда легковушки на пешеходов трое из них получили травмы и были доставлены в больницу.
Об этом сообщает "Конкурент".
Бригады скорой доставили с места ДТП двоих травмированных пешеходов в городскую клиническую больницу, еще одну женщину в тяжелом состоянии – в областную клиническую больницу.
39-летняя пострадавшая находится в реанимации в бессознательном состоянии. У нее диагностировали политравму, перелом костей черепа и голени.
По словам заместителя директора Луцкой городской клинической больницы Андрея Смольянинова, в городскую клиническую больницу за помощью обратились три человека. После осмотра всех отпустили на амбулаторное лечение.
Напомним, что в Днепропетровской области в ДТП погиб мужчина и пострадали 2 ребенка.
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