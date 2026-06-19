Переломы ребер и черепа, кровоизлияния в мозг: в Харькове мать жестоко избивала новорожденную дочь

22-летняя горе-мать жестоко избивала новорожденную дочь / © Офис Генерального прокурора

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В Харькове правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении 22-летней матери-одиночке. По данным следствия, женщина систематически и жестоко избивала свою новорожденную дочь Квитославу, в результате чего ребенок оказался в больнице в критическом состоянии.

Об этом официально сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Как установило следствие, девочка родилась в конце января 2024 года. Однако уже через несколько недель после родов мать стала применять к младенцу физическое насилие. Издевательства и избиения продолжались в течение февраля и марта 2024 года.

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В результате действий матери ребенок получил страшные повреждения. Медики диагностировали у Квитославы:

переломы ноги, ребер и кости черепа;

тяжелую черепно-мозговую травму;

кровоизлияния в мозг.

Эксперты также обнаружили другие повреждения головного мозга, прямо указывающие на то, что малыша травмировали неоднократно.

22-летняя горе-мать жестоко избивала новорожденную дочь на протяжении нескольких месяцев / © Офис Генерального прокурора

В больницу младенца в тяжелом состоянии отвезла бабушка. Девочка находилась на стационарном лечении почти пять месяцев — медики буквально боролись за ее жизнь. После госпитализации ребенка 22-летняя мать по собственному желанию отказалась от родительских прав. Пока официальную опеку над маленькой Квитославой взяла ее бабушка.

Руководитель Слободской окружной прокуратуры города Харькова вручил женщине подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

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преднамеренное нанесение телесного повреждения средней тяжести;

преднамеренное нанесение тяжкого телесного повреждения;

злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.

Напомним, в Полтавской области отец убил 3-летнего сына. Мужчина нанес удар ребенку ножом в спину, а затем сжег тело в лесу. Сам подозреваемый объяснил, что причиной его действий стала ревность к сыну. Ведь после рождения жена больше уделяла внимания не ему, а малышу.

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