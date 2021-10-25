Переломы ребер и внутренние кровотечения: 16-летнего юношу арестовали за жестокое убийство на Луганщине

Переломы ребер и внутренние кровотечения: 16-летнего юношу арестовали за жестокое убийство на Луганщине

Подростка взяли под стражу.

В Луганской области будут судить 16-летнего подростка по факту умышленного убийства. Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении юноши.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что в июне 2021 года в Белолуцкой территориальной общине Старобельского района несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта нанес 54-летнему односельчанину многочисленные удары кулаками и ногами. Пострадавший скончался от полученных телесных повреждений — переломов ребер, повреждения внутренних органов и кровотечения", — йдеься в сообщении.

Подростка взяли под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, под Житомиром женщина стала свидетелем нападения и убийства подруги.

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