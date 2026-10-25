Олешки / © Фото из открытых источников

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Украина и Россия согласовали дату начала локального прекращения огня в районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области — с 03:00 27 октября по киевскому времени. Режим тишины должен обеспечить проведение гуманитарной операции и гражданским.

Однако, отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), точные границы зоны прекращения огня и условия эвакуации жителей остаются неясными.

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Прекращение огня в Олешках 27 октября: что заявили Украина и Россия

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Украина введет режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешкек с 03.00 27 октября по киевскому времени.

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«Силы обороны Украины делают все возможное для помощи жителям Олешек к и приложат максимальные усилия для обеспечения безопасности и спасения наших сограждан», — добавили в Генштабе.

Российская сторона заявила о готовности прекратить огонь. Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что режим тишины на Херсонском направлении будет действовать с 04:00 мск, что соответствует 03:00 мск по киевскому.

«В связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Олешки Херсонской области вооруженными силами РФ прекращается огонь на Херсонском направлении и вводится режим тишины с 04:00 утра 27 октября», — заявил Герасимов.

По его словам, российские военные должны провести инженерную разведку и обеспечить безопасное движение гуманитарной колонны в Олешки.

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О возможности эвакуации гражданских заявила и уполномоченная по правам человека РФ Яна Лантратова. По ее словам, «будет обеспечен безопасный проход для граждан, желающих покинуть зону боевых действий».

Следовательно, стороны назвали одинаковое время начала режима тишины. Однако, как отмечают аналитики ISW, это не означает, что все условия гуманитарной операции окончательно согласованы.

ISW о перемирии в Олешках: какие вопросы остаются открытыми

Аналитики Института изучения войны (ISW) обращают внимание на две основные неопределенности.

«Первая касается территории действия режима тишины: украинская сторона говорит об определенном районе Олешек, в то время как российская заявляет о прекращении огня на Херсонском направлении. Поэтому непонятно, на какую именно территорию будут распространяться договоренности», — отмечают в ISW.

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«Вторая — условия эвакуации гражданских. Остается открытым вопрос, смогут ли жители Олешек свободно и безопасно выбрать направление выезда — на подконтрольную Украине территорию или России», — добавляют аналитики.

Следовательно, по оценке ISW, само заявление о прекращении огня еще не гарантирует безопасную эвакуацию гражданских. Для этого необходимы четкие договоренности о территории действия режима тишины и порядке выезда жителей.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что во временно оккупированных Олешках в Херсонской области сложилась критическая гуманитарная ситуация. Местные жители испытывают недостаток в продуктах, медикаментах и питьевой воде, а боевые действия и опасность на дорогах осложняют доставление помощи и эвакуацию гражданских.

Чтобы помочь жителям города стороны договорились о проведении гуманитарной миссии. Она предполагает введение локального режима тишины, доставку гуманитарного груза и создание условий для безопасного выезда гражданских. Успех операции зависит от согласования вопросов безопасности, в частности маршрута гуманитарной колонны и условий эвакуации жителей.

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