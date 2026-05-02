Российское руководство пытается использовать предложения о перемирии до 9 мая, чтобы собраться с силами и продемонстрировать миру остатки своего «величия». Однако в этом году кафиры вынуждены существенно ограничивать торжества из-за реальной угрозы украинских ударов по столице РФ.

О возможных сценариях по майским праздникам и уязвимости российской противовоздушной обороны рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире проекта «Говорит Великий Львов».

Страх Кремля перед ударами

Уже несколько лет Россия вынуждена отказываться от полноценных парадов. Оккупанты перестали использовать авиацию из соображений безопасности, а в этом году появилась информация и о возможном отказе от вывода тяжелой техники. Костенко убежден, что Украина не должна соглашаться на краткосрочные перемирия в соглашение Путину, а должна продемонстрировать свою силу.

"Нужно сделать так, чтобы они боялись использовать технику и вообще ходить по Красной площади", - сказал депутат.

Даже массовая взимание систем ПВО в Москву не способна гарантировать россиянам безопасность. Постоянная угроза воздушных тревог от запуска украинских беспилотников уже является достаточным фактором для срыва любых пропагандистских мер оккупантов.

Решение по военному руководству

Окончательное решение относительно того, наносить ли массированные удары по территории РФ в этот день, остается исключительно за Верховным главнокомандующим и военным руководством Украины. Они обладают полной картиной оперативной обстановки и оценят все возможные последствия таких действий.

"В Украине есть все возможности помочь России провести парад, максимально приближенный к боевым действиям", - сказал депутат.

Российские власти прекрасно понимают, что Украине есть чем унизить ее прямо под стенами Кремля. Именно поэтому попытки выпросить перемирие с позиции силы выглядят плачевно на фоне реального страха перед украинскими дронами и ракетами.

Напомним, эксперты заявили о начале упадка Путина и превосходстве Украины в войне. Отказ от военной техники на Красной площади явился следствием критических потерь на фронте и успешных глубоких ударов ВСУ по стратегическим объектам в тылу РФ.

