Перемирие на 9 мая: Зеленский сделал резкое заявление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву никто официально не предлагал прекращения огня на 9 мая, о которых вроде бы договорились США и агрессорка Россия.

Об этом глава государства сказал в комментариях СМИ.

Более того, по словам Зеленского, Украину до сих пор не информировали ни о каких договоренностях, о которых «американцы поговорили с россиянами». Глава государства акцентировал внимание на том, что «это война России против Украины», а cease-fire обсуждает Америка и РФ.

«Американцы поговорили с русскими по поводу того, что там может быть на 9 мая: cease-fire, или не cease-fire… С нами официально никто не связывался, ничего официально не предлагал», — подчеркнул президент.

Зеленский отмечает, что Москва заявляет, что хочет прекращения огня на один день, но перед этим осуществляет атаки по Украине и убивает мирное население. По словам главы государства, после подобных атак говорить о временной паузе для парада — неприемлемо.

«Сease-fire на один день, а перед этим убивать наших людей — это, мягко говоря, нечестно. Сегодня Мерефа, вчера Днепр — погибшие, раненые, взрослые, дети. То есть дать им праздник, а к утру после 9-го они снова будут бывать нас», — высказался украинский лидер.

Путин хочет перемирия — что известно

29 апреля российский «фюрер» Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу. Разговор между политиками длился 1,5 часа. В Кремле заявили, что якобы хотят перемирия с Украиной на период празднования Дня победы — 9 мая. Вроде бы американский лидер поддержал эту инициативу.

После этого Зеленский заявил, что поручил украинской команде связаться с командой президента США и узнать детали российского предложения «о краткосрочной тишине». Он подчеркнул: важно выяснить, о чем идет речь: «о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем».

Между тем, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что инициатива Москвы по перемирию на 9 мая — не более чем пиар-акция и «показать какой-то элемент конструктива» Запада и США в частности.

