Перемирие не остановит движение сопротивления в оккупации: что готовят украинские партизаны

Диверсия в Мариуполе / Архивное фото

Прекращение огня не принесет мир, а ознаменует новый этап теневой войны, которую ведут бойцы украинского сопротивления в оккупации.

К такому выводу пришло британское издание The Telegraph, пообщавшись с представителями украинского подполья.

"Невидимый враг" в тылу

Журналисты описывают историю агента, который неделями следил за российскими патрулями в оккупированном Донецке, чтобы заложить самодельные бомбы на железнодорожных путях, по которым враг возит оружие.

«Макеевка – мой город. Я знаю, кто где ходит, где не работают фонари, где без причины лают собаки, и я не выделяюсь», — рассказал агент журналистам.

Именно это доскональное знание местности делает обычных гражданских ценным активом, к которому кремлевский диктатор Владимир Путин может быть не готов, если Украина будет вынуждена отдать свои территории по условиям мирного соглашения, которое продвигает президент США Дональд Трамп.

Сеть «Атеш» растет

Партизанское движение «Атеш», что в переводе с крымскотатарского означает «огонь», сформированное летом 2022 года, значительно расширилось. По данным независимого мониторинга, в 2025 году на «Атеш» приходилось более половины зарегистрированных диверсий на оккупированных территориях.

Партизаны перешли от мелких диверсий к серьезным целям: вышкам связи, станциям РЭБ, военным эшелонам и нефтебазам.

Это происходит, несмотря на то, что Россия усилила контрдиверсионные меры, и подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы.

Агенты среди россиян

Ключевым элементом работы «Атеш» является вербовка российских военных.

«Они не просто контрактники, а люди всех рангов, включая ветеранов, которые хотят остановить войну Путина», — заявил представитель движения.

Издание пообщалось с российским военным, который стал двойным агентом. Он утверждает, что его самая рискованная миссия помогла украинским войскам продвинуться на пять километров вперед.

На вопрос, продолжит ли он работать на сопротивление после подписания мирного соглашения, он ответил:

«Конечно, поскольку мир в Украине будет временным».

Мирное соглашение не остановит сопротивление

Представители подполья подчеркивают, что любое «перемирие» на бумаге не означает конец борьбы для тех, кто останется в оккупации.

«Прекращение огня лишь даст нам время подготовиться лучше, привлечь тех, кто раньше колебался, и создать настоящий ад для оккупантов на каждой лестничной площадке и на каждом блокпосте», — заявил агент, работающий на Херсонщине.

Партизаны предупреждают Кремль о «роковой ошибке», если там считают, что оккупированные земли будут просто принадлежать России после подписания договора.

«Мы станем невидимой армией… Мы не ждем мира — мы готовимся к освобождению», — резюмировал участник движения сопротивления.

Напомним, европейские чиновники сообщают, что в Украину могут прибыть от 15 до 30 тысяч западных миротворцев . Основную часть сил предоставят Франция и Великобритания, Турция будет обеспечивать безопасность Черного моря.