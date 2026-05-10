"Перемирие" по-кремлевски: РФ влупила по гражданским в одной из областей, есть раненые

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

Реклама

Армия РФ днем 10 мая нанесла удары по Николаевщине. Ранены люди.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Так, в Николаевском районе оккупанты обстреляли гражданский автомобиль FPV-дроном.

Реклама

«Пострадали два человека — 68-летний мужчина и 63-летняя женщина, они госпитализированы. Сейчас состояние пострадавших удовлетворительное», — информирует глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Позже стало известно, что кафиры ударили БпЛА по Куцурубской общине. Предварительно, враг применил дрон типа «Молния». Из-за атаки травмирован 19-летний парень. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее мы сообщали о результате так называемого пермеирья для украинцев ночью 10 мая. Да, Россия атаковала Украину 27 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО сбили или подавили все враждебные цели. Были запущены дроны типов: Shahed, Гербера, Италмас и Пародия с территории РФ. Предварительно, без попаданий.

Новости партнеров