"Перемирие" по-кремлевски: РФ влупила по гражданским в одной из областей, есть раненые
Россияне ранили три человека в Николаевской области — 19-летнего юношу и пожилых.
Армия РФ днем 10 мая нанесла удары по Николаевщине. Ранены люди.
Об этом сообщает Николаевская ОВА.
Так, в Николаевском районе оккупанты обстреляли гражданский автомобиль FPV-дроном.
«Пострадали два человека — 68-летний мужчина и 63-летняя женщина, они госпитализированы. Сейчас состояние пострадавших удовлетворительное», — информирует глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Позже стало известно, что кафиры ударили БпЛА по Куцурубской общине. Предварительно, враг применил дрон типа «Молния». Из-за атаки травмирован 19-летний парень. Пострадавшего доставили в больницу.
Ранее мы сообщали о результате так называемого пермеирья для украинцев ночью 10 мая. Да, Россия атаковала Украину 27 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО сбили или подавили все враждебные цели. Были запущены дроны типов: Shahed, Гербера, Италмас и Пародия с территории РФ. Предварительно, без попаданий.