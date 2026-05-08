«Перемирие» Путина рассыпалось в первые часы: Зеленский заинтриговал, как будет действовать Украина

В минувшую ночь армия России продолжила наносить удары по украинским позициям. Это говорит о том, что Москва не прекратила огонь на фронте.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский с утра 8 мая.

По словам главы государства, на 07:00 на фронте зафиксировали уже более 140 обстрелов позиций ВСУ и 10 российских штурмовых действий. Больше всего — на Славянском направлении. Кроме того, оккупанты нанесли более 850 ударов дронами разных типов — как FPV, «Ланцет», а также применяли БпЛА-разведчики на прифронтовых территориях.

«Все это ясно свидетельствует о том, что с российской стороны даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было. Как и по итогам прошедших суток, по итогам сегодняшних Украина будет действовать зеркально. Мы будем защищать наши позиции и жизнь людей. Россия должна завершать свою войну, и каждый реально это заметит, когда движение к миру начнется», — заявил президент.

«Прекращение» огня Путина

В России вечером 4 мая заявили, мол, диктатор Владимир Путин к празднованию Дня победы объявляет «перемирие», которое должно продолжаться с 8 по 9 мая. Москва дерзко заявила, что ожидает ответных действий от украинской стороны. Иначе — пообещали «ответный удар по центру Киева».

И хотя в Кремле не прекращают свой нарратив, что стремятся к «миру», в том числе и во время парада на Красной площади 9 мая, однако цинично проигнорировали соответствующее предложение Украины о перемирии от 6 мая. Спикер «фюрер» Дмитрий Песков высказался, что «никакой реакции» Москвы на режим тишины, который объявил Киев, не было.

