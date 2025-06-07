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- Украина
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Перемирие с Россией: нужно ли Украине и когда ожидать — известный историк ответил
Историк Ярослав Грицак считает, что перемирие - в интересах Украины, поскольку оно увеличивает уровень безопасности.
От начала переговоров с Россией до объявления перемирия может пройти много времени, поэтому прекращения огня в этом году может и не произойти.
Такое мнение высказал украинский историк и публицист Ярослав Грицак в интервью на YouTube-канале LIGA.net
При этом он подчеркнул, что перемирие — в интересах Украины, поскольку оно увеличивает уровень безопасности.
Ярослав Грицак сравнил перемирие с Минскими соглашениями, которые хоть и не прекратили конфликт, но «уменьшили его структуру» и привели к уменьшению количества погибших.
По словам историка, перемирие дает шанс «изменить интенсивность конфликта, перевести в такое состояние, когда мы можем отдышаться, и сосредоточиться на чем-то другом».
Ярослав Грицак также сообщил о сценариях завершения войны, которые определили историки Гарвардского университета.
«Сейчас появился новый жанр истории — прикладная история. Это такой жанр, который пробует знания прошлого продвигать для прогнозов относительно будущего. Сейчас есть целый центр в Гарварде. Прошлым летом они разработали сценарии возможного конца войны в Украине, исходя из исторического опыта. Там есть семь сценариев, которые я помню. Они больше склоняются к корейскому, к финскому сценариям», — рассказал он.
Историк при этом отметил, что опыт прошлого свидетельствует, что начало переговоров между враждующими сторонами не означает немедленного объявления перемирия.
«Я убежден, надеюсь, что переговоры начнутся, но я не вижу, что это перемирие произойдет уже в этом году. Возможно в следующем, возможно — нет. Хотя очень хотел бы ошибаться, чтобы это было иначе», — сказал он.
Ярослав Грицак пояснил, что завышенные ожидания относительно перемирия могут быть вредными для общества, поскольку в случае их невыполнения углубляют депрессию.
Напомним, Россия назвала два условия, при которых готова согласиться на третий раунд переговоров с Украиной