Перемирие станет большим подарком России: конструктор Fire Point назвал худший сценарий для Украины

Соучредитель и главный конструктор украинской компании Fire Point Денис Штиллерман

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Сценарий перемирия в войне с Россией не только не гарантирует Украине безопасность, но может привести к потере инвестиционной привлекательности и новой агрессии РФ.

Об этом соучредитель и главный конструктор украинской компании Fire Point Денис Штиллерман сказал в интервью LIGA.net.

По словам Штиллермана, именно перемирие он считает самым плохим из возможных вариантов развития событий.

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«Смотрите, если будет перемирие, к большому сожалению, это самый плохой сценарий для нашего государства. Мы должны помнить, как Соединенные Штаты и другие страны относятся к своим обязательствам. Я не говорю о Будапештском меморандуме, который они полностью проигнорировали. Я говорю о международных соглашениях, где они гарантируют территориальную целостность и независимость других государств. И что мы видим? Ничего», — сказал он.

Конструктор также привел пример Южного Вьетнама, отметив, что после смены международной ситуации союзники не смогли обеспечить обещанную поддержку.

По мнению Штиллермана, прекращение боевых действий может ослабить международное внимание Украине.

«Я и говорю, что перемирие может быть очень большим подарком для России. Сейчас мы впервые можем уничтожить и выиграть ту войну, которую ведем четыре столетия. Такого унижения России никогда никто не совершал. Мы показали, что мы самостоятельная нация, мы слишком круты для них и слишком круты для всего мира», — заявил он.

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Международная поддержка уменьшится

В то же время, он убежден, что после заключения перемирия международная поддержка Украины может существенно уменьшиться.

«Любое перемирие — и о нас очень быстро забудут. А никакой инвестиционной привлекательности не будет — здесь не будет денег. Откроются границы, уедут все мужчины. После этого россияне сюда зайдут и захватят страну», — выразил свое мнение Штиллерман.

В случае победы Украины, считает соучредитель Fire Point, страна сможет предложить миру новые подходы к обороне и безопасности.

«Если будет победа, у нас будет очень большая вещь, которую мы можем предложить миру. Это новая концепция оружия, новая концепция войны и новая концепция безопасности. Мы будем продавать не только безопасность — мы будем продавать независимость в своей безопасности», — подытожил он.

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Напомним, во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Анкаре звучали важные заявления.

Так, Трамп снова затронул тему дедлайна по завершению войны Украины и России. В то же время заявил, что Украине и России давно нужно заключить мирное соглашение.

Зеленский вскрыл, о чем говорил с Трампом во время встречи. В частности, президенты обсудили укрепление ПВО Украины, дипломатические усилия и идеи приближения мира.

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